Зої Кравіц на афтепаті "Оскара" блиснула сідницями у сукні з пікантним вирізом
Актриса і режисерка Зої Кравіц одягла елегантну чорну сукню на вечірку Vanity Fair Oscar Party 2025, яка відбулася 3-го березня у Каліфорнії.
36-річна зірка здивувала родзинкою аутфіту, коли повернулася до камер спиною.
Подейкують, сміливий наряд Зої одягнула на тлі чуток про її можливі стосунки з зіркою серіалу The Recruit Ноєм Сентінео.
За день до вечірки "Оскар" їх помітили разом, коли вони пізно вночі виходили з ресторану.
Нагадаємо, у жовтні минулого року актори Ченнінг Татум і Зої Кравіц, котрі заручилися в жовтні 2023-го, оголосили про розрив після трьох років стосунків. Пізніше стало відомо, що стало причиною розриву заручин.
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