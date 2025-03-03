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Зої Кравіц на афтепаті "Оскара" блиснула сідницями у сукні з пікантним вирізом

Марія Мельник - 3 березня, 13:45
Зої Кравіц з голими плечима

Актриса і режисерка Зої Кравіц одягла елегантну чорну сукню на вечірку Vanity Fair Oscar Party 2025, яка відбулася 3-го березня у Каліфорнії.

36-річна зірка здивувала родзинкою аутфіту, коли повернулася до камер спиною.

Зої Кравіц спокусливо посвітила спиною

Зої обрала занизити не лінію декольте, а стегон

Фото Getty Images

Подейкують, сміливий наряд Зої одягнула на тлі чуток про її можливі стосунки з зіркою серіалу The Recruit Ноєм Сентінео.  

За день до вечірки "Оскар" їх помітили разом, коли вони пізно вночі виходили з ресторану.

Нагадаємо, у жовтні минулого року актори Ченнінг Татум і Зої Кравіц, котрі заручилися в жовтні 2023-го, оголосили про розрив після трьох років стосунків. Пізніше стало відомо, що стало причиною розриву заручин.

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