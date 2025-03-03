Поцілункова помста Беррі, "масляний" Шаламе і Йоханссон під текілою: найяскравіші моменти церемонії "Оскар-2025"
2-го березня в лос-анджелеському театрі "Dolby" відбулася 97-ма церемонія вручення нагород "Оскар". Мережа нуртує від обговорень переможців, а ще кумедних та зворушливих моментів вечора.
Поцілунок акторів Холлі Беррі та Едріена Броуді, комік Адам Сендлер "на домашньому", обіцянка, яку доведеться тепер виконати дружині Кірана Калкіна - ми зібрали цікавинки та меми.
Так, Холлі Беррі чекала цілих 22 роки, щоби "помститися" Едріену Броуді за поцілунок на сцені "Оскара" 2003-го року, яким він захопив її зненацька. Зірка підловила колегу на червоному хіднику цьогорічної церемонії.
"Сюрприииз, Едріене Броуді! Я мала відплатити", - написала Беррі в Instagram, опублікувавши відео.
Тим часом не всім глядачам видався милим вчинок самого Броуді вже під час церемонії. Коли актора оголосили переможцем у номінації "Найкраща чоловіча роль", він попрямував на сцену, але дорогою розвернувся, щоби витягти з рота жуйку та жбурнути її своїй подрузі Джорджині Чепмен. Актора звинувачують у неповазі до жінки і пишуть, що у своїй промові він мав би вибачитися перед нею.
Одним із тих, чий лук того вечора точно не лишився непоміченим, став Адам Сендлер, який прийшов на церемонію в худі та шортах для тренування. Комік та ведучий церемонії Конан О'Браєн влаштували з цього приводу полеміку, зокрема останній сказав, що Адам одягнений "як хлопець, який о другій ночі грає в відеопокер".
Сендлер на це "образився" та залишив залу, дорогою обійнявши Тімоті Шаламе. Лишається здогадуватися, чи була ця сценка відсилкою до нещодавнього скандалу в Білому домі, коли президенту США Дональду Трампу не сподобалося, що президент Володимир Зеленський був не в костюмі.
Завірусився й образ Шаламе, але з іншої причини. В своєму жовтому костюмі актор нагадав інтернет-користувачам вершкове масло, і тепер його пропонують поєднати з тостом чи запеченою картопелькою.
Те, що людина ніколи не може бути надто дорослою для того, щоби кликати свою маму, продемонструвала 46-річна Зої Салдана. Її крик "Мамусю! Моя мама тут!" і її сльози дуже розчулили мережу.
Актор Кіран Калкін, отримуючи статуетку за найкращу роль другого плану, похвалився, що його дружина Джазз пообіцяла народити йому четверте дитя, якщо він отримає "Оскар" (поки в пари лише двоє нащадків).
Інтернет-користувачі сміються і з кислого виразу обличчя актора Джона Літгоу.
А от Скарлетт Йоханссон заздалегідь подбала про те, щоби мати чудовий настрій. Крокуючи червоним хідником, зірка призупинилася, щоби прийняти чарочку текіли від коміка Гільєрмо Родрігеса.
Нагадаємо, актриса Деріл Ганна зі сцени публічно висловила свою підтримку Україні. А ось як виглядали найблискучіші - в прямому сенсі слова - образи зірок на церемонії.
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