Поцілункова помста Беррі, "масляний" Шаламе і Йоханссон під текілою: найяскравіші моменти церемонії "Оскар-2025"

Едріен Броуді та Холлі Беррі були раді побачити одна одного на "Оскарі". Що сталося далі... Фото Getty Images

2-го березня в лос-анджелеському театрі "Dolby" відбулася 97-ма церемонія вручення нагород "Оскар". Мережа нуртує від обговорень переможців, а ще кумедних та зворушливих моментів вечора.

Поцілунок акторів Холлі Беррі та Едріена Броуді, комік Адам Сендлер "на домашньому", обіцянка, яку доведеться тепер виконати дружині Кірана Калкіна - ми зібрали цікавинки та меми.

Так, Холлі Беррі чекала цілих 22 роки, щоби "помститися" Едріену Броуді за поцілунок на сцені "Оскара" 2003-го року, яким він захопив її зненацька. Зірка підловила колегу на червоному хіднику цьогорічної церемонії.

"Сюрприииз, Едріене Броуді! Я мала відплатити", - написала Беррі в Instagram, опублікувавши відео.

Тим часом не всім глядачам видався милим вчинок самого Броуді вже під час церемонії. Коли актора оголосили переможцем у номінації "Найкраща чоловіча роль", він попрямував на сцену, але дорогою розвернувся, щоби витягти з рота жуйку та жбурнути її своїй подрузі Джорджині Чепмен. Актора звинувачують у неповазі до жінки і пишуть, що у своїй промові він мав би вибачитися перед нею.

Одним із тих, чий лук того вечора точно не лишився непоміченим, став Адам Сендлер, який прийшов на церемонію в худі та шортах для тренування. Комік та ведучий церемонії Конан О'Браєн влаштували з цього приводу полеміку, зокрема останній сказав, що Адам одягнений "як хлопець, який о другій ночі грає в відеопокер".

Сендлер на це "образився" та залишив залу, дорогою обійнявши Тімоті Шаламе. Лишається здогадуватися, чи була ця сценка відсилкою до нещодавнього скандалу в Білому домі, коли президенту США Дональду Трампу не сподобалося, що президент Володимир Зеленський був не в костюмі.

"Nobody even thought about what I was wearing until you brought it up!"



Adam Sandler saw his way out of the #Oscars after host Conan O'Brien gave him a hard time about his choice of attire. https://t.co/nl9CxOviL4 pic.twitter.com/qktdnGr7lI — ABC News (@ABC) March 3, 2025

Bro is the goat 😭pic.twitter.com/8hiXVnoYBi — Potato (@MrLaalpotato) March 3, 2025

"Я ввечері в суботу VS я ввечері у п'ятницю" Скріни з мережі

Завірусився й образ Шаламе, але з іншої причини. В своєму жовтому костюмі актор нагадав інтернет-користувачам вершкове масло, і тепер його пропонують поєднати з тостом чи запеченою картопелькою.

how am i going to enrich the taste of this beautiful baked potato



the illustrious stick of butter: pic.twitter.com/cBugnrtIao — wes (@mannmiami) March 2, 2025

Те, що людина ніколи не може бути надто дорослою для того, щоби кликати свою маму, продемонструвала 46-річна Зої Салдана. Її крик "Мамусю! Моя мама тут!" і її сльози дуже розчулили мережу.

Zoe Saldaña looking for her mother in the crowd after winning an #Oscar



“MAMI!”



See the full winners list: https://t.co/cDPncK6OIM pic.twitter.com/JUTORnAQl7 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 3, 2025

Актор Кіран Калкін, отримуючи статуетку за найкращу роль другого плану, похвалився, що його дружина Джазз пообіцяла народити йому четверте дитя, якщо він отримає "Оскар" (поки в пари лише двоє нащадків).

#KieranCulkin durante su discurso de aceptación del #Oscar :



“Mi esposa dijo que podemos tener 4 hijos cuando gane un #Oscars ... ¡manos a la obra con estos niños!” 🤣🤣 pic.twitter.com/vSVgivMT80 — Charlie Méndez (@juegosdecharlie) March 3, 2025

Кіран Калкін, молодший брат Маколея Калкіна зіграв у "Сам удома" Фуллера, який дзюрив у ліжко. "Оскар" 42-річному актору приніс фільм "Справжній біль"

Інтернет-користувачі сміються і з кислого виразу обличчя актора Джона Літгоу.

Насправді з таким виразом обличчя Літгоу слухав промову О'Браєна. Але жартівники в мережі використали яскравий кадр, щоби підколоти "Емілію Перес"

А от Скарлетт Йоханссон заздалегідь подбала про те, щоби мати чудовий настрій. Крокуючи червоним хідником, зірка призупинилася, щоби прийняти чарочку текіли від коміка Гільєрмо Родрігеса.

Режисер Слава Леонтьєв на "Оскар" узяв із собою песика "Фродо", одного з героїв документальної стрічки "Порцелянова війна" Скрін із Instagram

Нагадаємо, актриса Деріл Ганна зі сцени публічно висловила свою підтримку Україні. А ось як виглядали найблискучіші - в прямому сенсі слова - образи зірок на церемонії.















