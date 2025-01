Січень у Pepper's Club та Caribbean: Sasha Boole, Саша Чемеров, вар’єте "Рояль" та "Чорний Квадрат"

Київ — місто, де музика і добрі справи йдуть пліч-о-пліч, а заклади стають осередками культури, натхнення та підтримки. Столичні Caribbean Club та Pepper's Club об’єднує професійна команда, якісний звук, унікальна атмосфера та різноманітні заходи. З кожної події заклади передають частину прибутку на збори для ЗСУ. Загалом у 2024 році подіями на майданчиках було зібрано понад 6 мільйонів гривень на потреби Збройних Сил України.

Pepper's Club має рок-н-рольну енергію, працює щоденно з 12:00 та дарує калейдоскоп живої музики, пропонуючи вдень обіди, а ввечері — розваги, різноманітну кухню, широкий вибір напоїв, живу музику та події, більшість з яких з безплатним входом.

В січні гостей закладів чекають театральні провокації "Чорного Квадрата", відверте вар’єте "Рояль", триб’ют-шоу ABBA та Tarantino, джаз Усеіна Бекірова та кантрі Sasha Boole. Повний розклад подій Caribbean Club та Pepper’s Club в добірці нижче.

Розклад подій Pepper's Club:

15 січня: Pepper’s Jam

Вечір музичної імпровізації, який проводить відомий український гітарист Андрій Кудасов. Кожен гість вечора може стати учасником, можна приходити зі своїми інструментами та долучитись до створення музики. Професіонали й аматори грають хіти року, блюзу, рок-н-ролу, попу та інших жанрів. Участь у події безплатна як для гостей, так і для учасників.

16 та 23 січня: благодійні концерти #НаШапку

Це серія благодійних концертів музикантів та митців, які організовує відома радіоведуча Соня Сотник та БФ "СВОЇ". У 2024 році проєкт зібрав понад 4 мільйони гривень на кісткові імпланти для поранених українських воїнів.

16 січня — гостей чекає виступ квінтету Усейна Бекірова, тричі номінанта Греммі, видатного джазмена, майстра поєднання етноджазу, ф’южну та фанку.

30 січня відбудеться акустичний концерт рок-музиканта Саші Чемерова ("Димна Суміш", The Gitas). Наживо пролунають хіти — "В країні ілюзій", "Любила", "Тримай мене", "Кохання до смерті" та прем’єри нові треки.

На події діє вільний вхід, під час заходів організатори збирають донати та проводять аукціони.

19 та 26 січня: шоу серії "Королі Трібʼютів"

Щонеділі в Pepper’s Club відбуваються концерти в рамках серії "Королі Трібʼютів". Наживо лунають кращі хіти легендарних світових артистів у виконанні українських музикантів. Це можливість почути та відчути музику, що сформувала цілі покоління, провести час з іншими меломанами, зарядитись драйвом й гарним настроєм.

Шанувальників легендарного гранджу гурту Nirvana запрошують 19 січня на концерт Nirvana від гурту M.Others. А вже 26 січня любителі британського року зможуть насолодитися кращими піснями Coldplay у виконанні гурту Jack London.

На гостей чекає живий звук та унікальна атмосфера, та вхід вільний.

20 січня: хіти Seal та і Роббі Вільямса

20 січня на шоу "Пашина 20. Битва Імен" прозвучать хіти легендарних артистів Seal та Роббі Вільямса у живому виконанні українських музикантів. Глядачі матимуть змогу впливати на хід шоу, обираючи переможця, а організатор події — радіоведучий та шоумен Павло Шилько (DJ Паша) — поділиться цікавими фактами з життя музикантів, створюючи незабутню атмосферу.



21, 28 січня: інтелектуальна гра "Бам Quiz"

Серія драйвових ігор БАМ QUIZ — паб-інтелектуальна розвага, яка відбувається щовівторка в Pepper’s Club. Організатори запрошують команди та індивідуальних учасників. В програмі вечора 8 раундів на знання, ерудицію та логіку, цікаві питання, гарячі історії, подарунки та море позитивних емоцій.

22 січня: концерт Sasha Boole

Діючий військовий ЗСУ та автор пісні "Тримаєм Посадку" — Sasha Boole — вирушає у перший тур за два роки, щоб виконати сумні й веселі пісні з ностальгією про довоєнне життя та іронією теперішнього. Частина зібраних коштів буде передана на підтримку бригади НГУ "Азов".

23 січня: концерт пам’яті майстра блюзу Стіві Рей Вона

Блюз-тріо ХПЗ (Хороший Поганий Злий) виконає музику одного з найвпливовіших блюзменів в історії — Стіві Рей Вона. Гітарист, вокаліст, композитор, на якого й досі рівняються музиканти, залишив незабутній слід у музиці.

27 січня: благодійний стендап "УДАчники"

Вечір гумору з яскравими стендап-коміками, серед яких: Роман Щербан, Слава Бу, Женя Коротков, Нікіта Трандафілов. 100% прибутку буде направлено на збір коштів для аеророзвідки Української Добровольчої Армії.

29 січня: Tarantino Music show

29 січня на Tarantino Music show у виконанні Kaska Records Band прозвучать культові саундтреки з фільмів Квентіна Тарантіно, зокрема Misirlou, Bang Bang, After Dark, Girl, You’ll Be a Woman Soon. Унікальний візуальний супровід перенесе гостей Pepper’s Club у легендарні сцени з "Кримінального чтива", "Вбити Білла" та інших фільмів.

Розклад подій Сaribbean Club:

15, 17, 18, 22, 25, 29 січня: вистави театру "Чорний Квадрат"

У 1991 році незалежний новаторський театр "Чорний Квадрат" розпочав свій творчий шлях. І вже понад 10 років щотижня дарує гарні емоції гостям Caribbean Club.

Правдиві, актуальні вистави про людей, які живуть зараз: 15 січня — "Ліворуч від розлуки", 17 січня — "Щастя завжди поруч", 18 січня — вистава "Пікнік стурбованих", 22 січня — "Гола правда", 25 січня — вистава "Роздягайся — будемо… говорити!", 29 січня — "Свінгери або…".

Вистави виконуються українською мовою. Події щосереди ввечері та в суботу вдень. Опис вистав на сайті.

18 та 25 січня: Caribbean Disco Party

Запальна атмосфера та нестримні танці: Caribbean Club повернув традиційні танцювальні вечірки Caribbean Disco Party.

Для гостей закладу звучатиме жива музика у виконанні кавер-гуртів NoComments, TOKYO, Real Band. Незмінний DJ Mustafaev створює неймовірне комбо найкрутіших хітів.

24 січня, 7, 14 та 28 лютого: мюзикл у форматі дінер-шоу — Вар’єте "Рояль"

Вар’єте "Рояль" — єдине клубне шоу, яке триває понад 5 років, відкриваючи світ фантазій та феєрії емоцій. У вартості квитка відвідування шоу та напій (пляшка просеко / вина на двох).

Постановники номерів — хореографи проєкту "Танці з зірками", партнер шоу — український бренд Anabel Arto. Зіркова вокалістка 24-го січня — Lida Lee. Гостями варʼєте побували десятки українських артистів, зокрема: Олег "Фагот" Михайлюта, Євген Галич, Олег Скрипка, Євген Хмара, Злата Огневич, Kadnay.

31 січня: триб’ют-концерт ABBA

Захоплюючий концерт хітів легендарного гурту ABBA, де артисти втілюють магію класичних пісень з неперевершеними вокальними партіями, створюючи атмосферу справжнього свята для всіх шанувальників музики.

Переглянути актуальний розклад подій та купити квитки можна на сайті caribbean.com.ua та peppersclub.com.ua.

У разі повітряної тривоги гості можуть направитися до найближчого бомбосховища, зазначеного на карті.