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Залужний з ошатною дружиною навідали врятованих українських левів у Британії. Фото

Карина Тімкова - 26 березня, 17:00

Колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Британії Валерій Залужний у компанії дружини Олени прибув на відкриття Центру порятунку левів, евакуйованих з України.

Для заходу, що відбувся в англійському Кенті, подружжя вдягнуло елегантні луки. 51-річний Валерій з'явився в темно-сірому костюмі з блакитною сорочкою, а 48-річна Олена — в діловому твіді поверх водолазки.

Залужні разом дивилися на врятованих тварин та дякували Британії за допомогу і надання прихистку українським біженцям. Фото з події були опубліковані в Facebook.

Валерій Залужний з дружиною відвідав захід у Британії

На піджаку ексголовнокомандувача була закріплена брошка у вигляді герба України

Фото Facebook

Залужний з дружиною відвідав врятованих в Україні тварин

Волосся Олени спадало їй на плечі легкими хвилями

Валерій Залужний відвідав центр евакуйованих з України левів

Залужний традиційно перерізав стрічку під час відкриття Центру

Залужний показав українських левів, яких доставили в Англію

"Днями у Кенті відкрили Центр порятунку левів, у якому тепер живуть тварини, евакуйовані з України. П'ять українських левів, які є живими свідками війни. Багато тварин в Україні через бойові дії опинилися в голоді і холоді, без нагляду. Тепер вони у безпеці", — поділився посол України у Британії

Як відомо, пара разом уже понад 20 років і має спільну дочку Христину. Також Олена має дитину, на ім'я Аріна, від першого чоловіка.

Валерій з коханою частенько діляться моментами з Лондона. Разом подружжя також відвідує офіційні заходи у вишуканих вбраннях. А нещодавно Залужний обійняв дружину для весняного селфі.

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