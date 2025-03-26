Розлучення через ревнощі, хірургія і фронтовий ритуал: цікаве з життя Даніеля Салема

41-річний Даніель Салем – відомий український телеведучий, актор і ресторатор у минулому. Майбутня зірка народився в Одесі, а зростав у Бейруті, Ліван.

Біографія Даніеля Салема тягне на цікаву книжку. Салем служив у ліванській армії, навчався у двох вишах, був одеським ресторатором, співав на "Голос країни", танцював на "Танці з зірками", грав головні ролі у "Доктор Віра" і "Кохання без вагання". Також Даніель був ведучим "Кохання на виживання" і "Зірковий шлях". А сьогодні він боронить Україну в лавах ЗСУ і встигає вести ранкове шоу "Світанок" разом з Лідою Лі.

ТаблоID вирішив зібрати цікаві факти про українського шоумена. Читайте про те, чому Даніель Салем не любить новорічні свята, який має фронтовий ритуал і чи справді крутить роман з Lida Lee.

Не любить новорічні свята

Український телеведучий Даніель Салем не любить Новий рік та Різдво. Річ у тім, що Даніель мав важке дитинство і не зміг насолодитися святом так, як інші діти. Дитиною він не відчував родинну любов і підтримку, тож це наклало свій відбиток.

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У 8 років Даніель вже почав працювати.

"Ні у кого нічого не запитав, завалив додому, взяв їжу, почав їсти і тато такий: "Ану йди сюди". Я підходжу, щось жую, як Мауглі якийсь. Він говорить: "Відтепер, якщо ти захочеш їжі, тобі доведеться її купувати. Наступного тижня ти починаєш працювати, роботу обирай собі сам, мені все-одно" - пригадував в інтервʼю ЖВЛ Салем.

Хлопець чистив перехожим взуття на вулиці.

Даніель мав непросте дитинство Фото з instagram

"Я дивився на інших дітей, як їм весело та добре, а мені ні. Тому й до сьогодні якось не подобаються ці свята", — розповів ведучий.

А от Хелловін зірка "Голос країни" Даніель Салем обожнює. Він вважає його цікавим і не обтяженим ностальгією.

Хірург-офтальмолог

За першою освітою Даніель філолог англійської мови, а от після повернення з Бейруту в Одесу ведучий вступив до медичного університету. Салем – дипломований хірург-офтальмолог і рік працював лікарем, проте пішов з професії.

"Взагалі, я став працювати з третього курсу. Був фельдшером. Стояв на операціях і навіть пологи приймав. Але в професії так і не залишився. Знаєте, це не приносило мені задоволення. Але я недовго розбирався зі своїми почуттями. Кинув медицину, розуміючи, що не хочу займатися тим, що не подобається", – ділився шоумен.

Під час навчання Даніель Салем підробляв на місцевому телеканалі, вів заходи і працював офіціантом у закладі, а пізніше відкрив кілька своїх.

Салему комфортніше грати роль лікаря на екрані, ніж бути ним у реальному житті Фото з сайту ТСН

Розлучення через ревнощі

Майже 17 років телеведучий Салем був одружений з Марією, котра подарувала йому доньку Санту-Луну.

Познайомилася пара, коли Даніель навчався в одеському медичному університеті. Марія була поряд із Салемом під час його сходження кар'єрними сходинками і підтримала бажання бути зіркою телебачення. Сама вона обрала спокійний і непублічний стиль життя.

Дружина Марія у всьому підтримувала Даніеля Фото з Instagram Даніеля Салема

Проте у 2023 році шоумен заявив, що вони з Марією розлучаються. Виявилося, що документи на розірвання шлюбу були подані ще до 24 лютого, проте війна внесла свої корективи і процес сповільнився.

Даніель Салем назвав основною причиною ревнощі з обох боків. Експодружжя залишаються в гарних стосунках. Телеведучий вважає Марію "сильною жінкою", яку він поважає.

Колишній ресторатор на початку великої війни продав усе своє майно в Одесі та віддав гроші ексдружині та дочці, щоб ті виїхали за кордон і влаштувалися там.

Через війну і відстань ведучий бачить Луну лише двічі на рік Фото з Instagram

Втратив батьків

Даніель Салем втратив маму, коли йому було 15 років. В інтервʼю "Зе Інтервʼюер" він пригадав момент, коли вона дізналася про страшний діагноз – рак грудей, вийшла з кабінету лікаря, посміхнулася і запропонувала малому Даніелю піти їсти морозиво. Знаменитість й досі вдячний мамі за те, що вона зробила все, щоб вберегти його дитячу психіку від цієї страшної новини.

Після трирічної боротьби з хворобою мати Салема померла.

А після народження доньки Санти-Луни, Даніель втратив і батька. Його не стало через серцевий напад.

"Старайтеся бути добрішими до своїх батьків" - написав у своєму Інстаграм Даніель Салем Фото з Instagram

Фронтовий ритуал

З перших днів великої війни Даніель Салем записався до тероборони, а вже пізніше потрапив до лав ЗСУ у підрозділ розвідки . Шоумен розповідав, що багато військових мають свої забобони. Сам Даніель дотримується ритуалу, пов'язаного з особистою гігієною.

У майже кожного військового свої забобони Фото @vony_razom

"Якось я не мився й не чистив зуби понад півтора місяця. Це мій ритуал. І всі військові, з якими я працював, знають про це. Не миюся на бойових завданнях, аби не змивати удачу. Я до цього так ставлюся. Знаєте, як спортсмени, буває, не перуть свої пов’язки чи бандани", – розказував Салем.

Бабій

Не складно повірити у те, що Даніель Салем завжди користувався популярністю серед жінок.

"Я був жахливим бабієм завжди. Ну, у плані бабієм... А то зараз усі скажуть: "Ой, яке погане слово". Чудове слово. Я був неодружений", – пояснив в інтервʼю Салем.

Даніель ще той ловелас Фото @oryol.karyna

Даніель розповів, що завжди любив жінок і через свій темперамент "бігав за спідницями з самого дитинства".

До речі, ведучому закидали, що він зраджував дружину, проте жодного підтвердження цьому так і не було.

Чутки про роман з Lida Lee

Даніель Салем і Ліда Лі разом ведуть ранкове шоу "Світанок". Ведучих часто почали бачити разом, а вони й самі не приховують, що зблизилися. На тлі цього з'явилися плітки, що між колегами роман.

"Коли всі дівчата падають від нього штабелями і мріють прокидатися з ним у ліжку, прокидаюся з ним у ліжку на "Світанку" на М1 я" - жартувала співачка. Фото з Instagram Lida Lee

Сам Даніель пояснював, що між ним і Lida Lee не більше ніж дружба.

"Я можу прокоментувати, що вона - неймовірна людина, найталановитіша. Я вважаю, що вона заслуговує на всі премії, які є. Вона дуже крута співведуча, вона класна подруга, вона дуже красива. От що я можу прокоментувати", – наголосив актор.

До речі, нещодавно ведучий і співачка вирішили спільно "прокоментувати" чутки, зʼявившись на премʼєрі "Відпустка наосліп" (де обидва грають) у футболках з написом "ми просто друзі".

Окей, зрозуміли Фото Новини Live

Як відомо, на війни Даніель отримав контузію і розповідав про те, як це вплинуло на нього.

А ще не так давно Салем ділився чи й досі хоче усиновити дитину.

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