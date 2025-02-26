"Королева краси", МакДональдз і криворізький Він Дизель: цікаві факти про Олену Кравець

48-річна Олена Кравець - відома українська телеведуча і зірка комедійного шоу "95 квартал". З початком великої війни артистка пішла з іменитого шоу, займається подкастом "Вдома поговоримо" разом з 22-річною дочкою Марією і виховує 8-річних двійнят Івана та Катерину.

Кравець не любить ділитися особистим, проте ТаблоID все ж зібрав деякі цікаві факти з життя артистки.

Читайте про те як Олена в юності працювала в МакДональдс, читала мамин щоденник і страждала від невзаємного кохання до криворізького парубка, схожого на відомого актора Голлівуду.

Щоденники

У родині Олени Кравець була традиція вести щоденники. Мама Кравець почала вести власний щоденник у 13 років. Коли Олені виповнилося стільки ж, мама дала їй його почитати.

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Олена з татом і мамою Фото з сайту Караван

Натхненна мамою артистка теж вирішила почати записувати свої думки і переживання.

"Для мене щоденник став моїм співрозмовником, способом вилити душу: мамі всього не скажеш, та й подружкам теж. Але Маші я його не дам, бо він набагато відвертіший, ніж мамин. Мама була типовою радянською дівчинкою, щиро мріяла приносити користь суспільству, будувати комунізм.", – ділилася Олена.

Кравець зізнавалася, що іноді його вела й у дорослому віці, проте хаотично і нерегулярно, коли голову переповнювали "гримуча суміш почуттів, сумнівів і думок".

Без комплексів

Олена Кравець розповідала, що підліткові комплекси її оминули. Мама артистки ніколи не називала її гарною, проте запевняла, що та "чарівна і мила". Сама ж Олена вірила, що вона красуня і відчувала себе королевою краси. Хлопці допомагали майбутній зірці самостверджуватися, а мати їй пояснювала, як треба себе з ними поводити.

Відсутність комплексів допомогли Олені розкритися на сцені Фото з сайту Караван

"Мама, звісно, стояла на варті: скеровувала й координувала, пояснювала, як годиться поводитися справжній жінці: не бігати за хлопчиками, бути гордою, ніколи не дзвонити першою", – згадувала Кравець.

Працювала у МакДональдзі

Юність Олени Кравець в Кривому Розі припала на 90-ті, де у той час відкрився перший МакДональз. Олена 2 дні попрацювала на касі, а потім її підвищили до менеджера. Артистка зізнавалася, що зарплатня в фастфуді була більш ніж конкурентоспроможною – вона заробляла близько 900 гривень.

Колись Олена кричала "Вільна каса!" Фото з Instagram

Невзаємне перше кохання

Перше кохання Олени Кравець було невзаємним. Про це гумористка розповіла на власному шоу "Вдома поговоримо". Коли Кравець була у 8 класі, предмет її закоханості навчався у технікумі і був старшим на 2 роки. Хлопець Коля ходив по району у майці і штанях з характерними трьома полосками, а ще його виділяла схожість з актором Віном Дізелем. Цікаво, що Олена навіть не розмовляла з ним, але дізнавалася від інших деталі його життя.

В подкасті Олена передала привіт Колі Фото @tatyana_kizeeva

Психотерапія

Зірка "95 квартал" Олена Кравець вже понад 10 років займається з психологом. Завдяки цьому вона навчилася способам психологічної регуляції.

Ще вагітною двійнятами у 2016 році Кравець розповідала "Каравану історій", що з нею стався переламний момент, коли вона зрозуміла, що потребує психологічної допомоги.

Психологія допомогла Олені налагодити життя Фото з Instagram

"За характером я - локомотив, мені потрібно все отримати негайно, тут і зараз. Але в останній рік-півтора зрозуміла: хочу бути слабшою - не бігти, чи не мчати, а довіритися, покластися, розчинитися. Залишитися собою, але при цьому бути разом. Так, час від часу перекласти відповідальність на чоловічі плечі, відповісти, нарешті, своєї жіночої природи", - розказувала гумористка.

Хронічне захворювання

Останні роки Олена страждає на хронічне захворювання. Розпочався недуг з невеликих червоних плям, котрі характерні для кропивʼянки. З часом висипка почала прогресувати і розповсюджуватися тілом. Про це зірка розповіла в інтервʼю Маші Єфросиніной.

"Це мій життєвий контекст. Ми з нею за ручку", - зізнавалася про свою хворобу артистка.

"Не даємо одна одній про себе забути" - жартувала Кравець Фото @agapovandarno

Олена пояснила, що хвороба є невиліковною, проте детально обговорювати це відмовилася.

Обожнює читати

48-річна Олена Кравець не уявляє своє життя без читання. Артистка бере участь як запрошена гостя у книжкових клубах і періодично озвучує аудіокниги.

"Не уявляю свого життя без книг, це мій світ. Я люблю читати такі книги, коли не можеш дочекатися моменту, що знову візьмеш їх до рук. Читаю лише цікаві для себе історії. Не закінчую твори, які мені не до душі", - пояснювала Кравець.

Олена Кравець, до речі, озвучує аудіокниги для дітей Скрін з відео

Хрещена першої леді

Олена Кравець хрестила дочку Володимира і Олени Зеленських. Ба більше, під час хрестин Олександри виявилося, що сама майбутня перша леді - не хрещена.

"Тоді священик запропонував одразу похрестити і Олену, а вона мені: "Оленко, будеш моєю хресною?", я й погодилася, тож це відбулося одразу на місці", - розповідала "Світському життю" Кравець.





Олена Кравець - хрещена мама Олени Зеленської Фото з сайту Politeka

Перелом через штани

Якось артистка прийшла додому, готувалася відпочивати і смакувати свіжою черешнею. Нічого не віщувало біди, лише спокій і релакс. Аж тут сталася прикра ситуація.

"Я просто заплуталася у власних, таких широких шовкових штанях, я спіткнулася, вдарилася ногою об одвірок, я навіть не впала. Я просто дуже боляче вдарилася об одвірок, заплутавшись у власних штанах. І все, через 15 хвилин набряк і воно все таке неприємного кольору, трохи боліло", - пригадувала трагікомедію телеведуча.

Олена Кравець поїхала до лікаря, котрий діагностував перелом плесневої кістки.





Обережніше зі штанами! Фото з Instagram

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