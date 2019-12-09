"Кохання йде від серця": вперше в історії конкурсанткою "Міс Всесвіт" стала відкрита лесбійка

У конкурсі "Міс Всесвіт", фінал якого відбувся 8-го грудня у США, вперше взяла участь відкрита лесбійка.

Представниця М'янми (Бірми), 21-річна Све Зін Хтет не виборола корони, зате донесла світові свій меседж: закохуються у людину, а не у гендер.

Дівчина, на чиїй батьківщині гомосексуальність досі вважається злочином, здійснила камінг-аут у інтернет-блозі за кілька днів до конкурсу.

Про це пише People.

Реклама:

Све Зін Хтет - перша відкрита лесбійка, яка взяла участь у "Міс Всесвіт"

"Складно, що в Бірмі представників ЛГБТК не приймають. Інші люди зневажають їх та дискримінують", - заявила Све Зін Хтет.

Зі слів дівчини, участь у міжнародному конкурсі краси та слава додали їй сил для того, щоби відкрито заявити про свою орієнтацію. Своїм вчинком вона сподівається змінити ставлення до ЛГБТК-спільноти в своїй країні.

"Я наче розпочала новий розділ у житті", - зізналася конкурсантка.

Дівчина здійснила камінг-аут перед самим фіналом

Те, що її сексуально приваблюють жінки, Све Зін Хтет усвідомила в віці 15-16. Останні три роки дівчина зустрічається з бірманською співачкою Gae Gae, яка теж досі відкрито не заявляла про свою орієнтацію.

"Кохання - це основа. Це більше про любов до іншої людини, і немає значення, хто ця людина. Це йде від серця", - сказала "міс".

Све Зін Хтет 21 рік

"Кохання - це найсильніша річ, і люди закохуються у людей, не у гендер. У нас завжди повинна бути свобода вибору, ми маємо пропагувати рівність", - підкреслила вона.

Як повідомляє Myanmar Times, за перебування в одностатевих стосунках закондодавство країни передбачає покарання в виді тюремного ув'язнення, від 10 років до довічного. Водночас, уточнює видання, "на практиці цей закон не застосовується".

Красуня прагне змінити ставлення суспільства на своїй батьківщині до представників ЛГБТК

За законами Бірми Све Зін Хтет та її кохана дівчина чинять злочин

Нагадаємо, торік у конкурсі "Міс Всесвіт" уперше взяла участь дівчина-трансгендер.

Фото з Instagram, із фотоблогу Све Зін Хтет

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Міс Всесвіт"-2018 показала, як виглядає без макіяжу. ФОТО