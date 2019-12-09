"Кохання йде від серця": вперше в історії конкурсанткою "Міс Всесвіт" стала відкрита лесбійка
У конкурсі "Міс Всесвіт", фінал якого відбувся 8-го грудня у США, вперше взяла участь відкрита лесбійка.
Представниця М'янми (Бірми), 21-річна Све Зін Хтет не виборола корони, зате донесла світові свій меседж: закохуються у людину, а не у гендер.
Дівчина, на чиїй батьківщині гомосексуальність досі вважається злочином, здійснила камінг-аут у інтернет-блозі за кілька днів до конкурсу.
Про це пише People.
"Складно, що в Бірмі представників ЛГБТК не приймають. Інші люди зневажають їх та дискримінують", - заявила Све Зін Хтет.
Зі слів дівчини, участь у міжнародному конкурсі краси та слава додали їй сил для того, щоби відкрито заявити про свою орієнтацію. Своїм вчинком вона сподівається змінити ставлення до ЛГБТК-спільноти в своїй країні.
"Я наче розпочала новий розділ у житті", - зізналася конкурсантка.
Те, що її сексуально приваблюють жінки, Све Зін Хтет усвідомила в віці 15-16. Останні три роки дівчина зустрічається з бірманською співачкою Gae Gae, яка теж досі відкрито не заявляла про свою орієнтацію.
"Кохання - це основа. Це більше про любов до іншої людини, і немає значення, хто ця людина. Це йде від серця", - сказала "міс".
"Кохання - це найсильніша річ, і люди закохуються у людей, не у гендер. У нас завжди повинна бути свобода вибору, ми маємо пропагувати рівність", - підкреслила вона.
Як повідомляє Myanmar Times, за перебування в одностатевих стосунках закондодавство країни передбачає покарання в виді тюремного ув'язнення, від 10 років до довічного. Водночас, уточнює видання, "на практиці цей закон не застосовується".
Нагадаємо, торік у конкурсі "Міс Всесвіт" уперше взяла участь дівчина-трансгендер.
Фото з Instagram, із фотоблогу Све Зін Хтет
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