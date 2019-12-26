"Загартована болем" Лорак знялася в піжамі коло ялинки

Співачка Ані Лорак, життя якої кардинально змінилося саме цього року, знялася з дочкою у новорічній фотосесії та поділилася підсумками.

В інтерв’ю журналу "Антенна" Кароліна зізналася, що біль та зрада лише загартували її.

"Рік, що минає для мене був різним. Багатим на приємні події і на непрості. Але можу сказати, що всі негативні моменти, біль, зробили мене сильнішою, загартували. Так, була і зрада, причому з різних сторін. Однак цей урок вчить, щоб надалі я була більш уважною", - сказала співачка.

Кароліна з дочкою уже підготувалися до свят

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"Як людина від природи дуже відкрита і добра, відразу хочу обійняти всіх, кого зустрічаю на шляху, а люди ж бувають різними. Можливо, я така через моє вразливе дитинство, коли бракувало любові, тепла, і тепер мені самій хочеться всім оточуючим це дати, чим дехто іноді користується. Але я вмію відпускати і пробачати. Підніматися і йти далі", - наголосила Лорак.

Що ж до нового року, то його Кароліна зустрічатиме за столом, на якому обов’язково буде олів’є.

"Соня робить свій улюблений смажений сир. Сервіруємо стіл, прикрашаємо його. Я намагаюся дочку всьому навчити, тому що господарські навички - це не просто необхідність, а жіноча енергія в будинку. Вона дуже важлива", - вважає Лорак.

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"Я дуже люблю всі ці милі речі і вважаю, що традицією зустрічати свято яскраво не можна нехтувати. Якщо немає цієї магії, то в житті начебто не вистачає фарб", - зауважила вона.

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