"Страшно, боляче": 30-річна модель Victoria's Secret розповіла, як хворіє на коронавірус
Британська модель Алексіна Грем захворіла на коронавірус. На щастя, хвороба вже відступає, та 30-річна красуня Victoria's Secret вирішила поділитися своїм досвідом у Instagram.
Алексіна закликає всіх серйозно ставитися до загрози та лишатися вдома.
Грем, яка помилково списала своє нездужання на харчове отруєння, спочатку самоізолювалася вдома. Та потім потрапила до лікарні.
"Це страшно - у перший день я блювала у туалеті безліч разів, з'явилася температура, був сильний озноб, у голові паморочилося, стало бракувати повітря, я втратила здатність нормально розмовляти реченнями, просто легені не дозволяли, було стиснення в грудях, я не могла сама залізти та вилізти з ванни, потребувала допомоги, щоби лягти та встати з ліжка, навіть їсти стало боляче!", - поділилася Грем.
Зі слів Алексіни, краще їй почало ставати аж на п'ятий день. Модель зворушливо подякувала своїй молодшій сестрі, яка піклувалася про неї вдома та підтримувала по телефону, поки Грем була в лікарні.
"Мені було страшно, мені було боляче, і я не знала, що далі, але ти дбала про мене, ти тримала мене, ти витирала мої сльози та була поруч на кожному кроці", - звернулася Алексіна до своєї "найкращої подруги та медсестри".
Фото з Instagram Грем
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