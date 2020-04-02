"Страшно, боляче": 30-річна модель Victoria's Secret розповіла, як хворіє на коронавірус

Британська модель Алексіна Грем захворіла на коронавірус. На щастя, хвороба вже відступає, та 30-річна красуня Victoria's Secret вирішила поділитися своїм досвідом у Instagram.

Алексіна закликає всіх серйозно ставитися до загрози та лишатися вдома.

30-річна Грем - модель Victoria's Secret

Грем, яка помилково списала своє нездужання на харчове отруєння, спочатку самоізолювалася вдома. Та потім потрапила до лікарні.

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"Це страшно - у перший день я блювала у туалеті безліч разів, з'явилася температура, був сильний озноб, у голові паморочилося, стало бракувати повітря, я втратила здатність нормально розмовляти реченнями, просто легені не дозволяли, було стиснення в грудях, я не могла сама залізти та вилізти з ванни, потребувала допомоги, щоби лягти та встати з ліжка, навіть їсти стало боляче!", - поділилася Грем.

Деякій час дівчині довелося провести в лікарні

Зі слів Алексіни, краще їй почало ставати аж на п'ятий день. Модель зворушливо подякувала своїй молодшій сестрі, яка піклувалася про неї вдома та підтримувала по телефону, поки Грем була в лікарні.

Удома про Алексіну піклувалася сестра

"Мені було страшно, мені було боляче, і я не знала, що далі, але ти дбала про мене, ти тримала мене, ти витирала мої сльози та була поруч на кожному кроці", - звернулася Алексіна до своєї "найкращої подруги та медсестри".

Модель закликає серйозно ставитися до загрози зараження коронавірусом та не наражати себе на небезпеку

Фото з Instagram Грем

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