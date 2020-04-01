Суддя Джарти розказала, як перехворіла на коронавірус

Суддя господарського суду Києва, Вікторія Джарти зізналася, що перехворіла на коронавірус.

Про це вона докладно написала у колонці, яку оприлюднили на сайті суду.

"Спочатку це здавалося звичайною застудою: мої симптоми сильно відрізнялися від тих симптомів COVID-19, про які я читала, а обстеження у лікаря, аналіз крові і рентген взагалі не віщували ніякої біди. Однак інформація про зростаючу кількість тих, що заразилися, посіяла в мені зерно сумніву", - розповідає Джарти.

Заради власного спокою Вікторія звернулася в приватну клініку, яка погодилася взяти у неї ПЛР. При цьому, на результат довелося чекати результат 5 днів.

"Разом з тим подруга-колега протягом 5 днів вмовляла мене зробити КТ легенів, бо цей вірус дуже підступний, і на рентгені його просто не видно. Кілька разів на день вона дзвонила і просила пройти саме цей вид обстеження, за що їй величезне спасибі! Якби не її підтримка і допомога, я б і не знала, що вже тиждень ходжу із запаленням легенів без будь-яких симптомів", - зауважила суддя.

"І ось, в день госпіталізації в Олександрівську лікарню із запаленням легенів, мені підтверджують позитивний результат мого раніше зданого тесту! Розуміючи, що в період, коли вже могла бути заражена, я ходила на роботу і спілкувалася з колегами, я зобов'язана була попередити керівництво суду, колег і тих людей, з якими спілкувалася, про те, що трапилося", - наголосила Вікторія.

"Ми багато можемо міркувати про недосконалість медицини в Україні, про відсутність медичних препаратів і протоколів лікування COVID-19, але навіть незважаючи на всі труднощі, наші лікарі - Герої, віртуози і ювеліри, а разом з ними і молодший медичний персонал: лаборанти, медсестри і технічні працівники", - заявила вона.

Лише завдяки КТ Ольга дізналася про запалення легенів

"Я хочу, щоб люди знали: є історії хвороби з позитивним закінченням, яким був і мій випадок. Посміхайтеся, мисліть позитивно, мийте руки, відповідально ставтеся до свого здоров'я та здоров'я оточуючих, бережіть близьких і будьте здорові! Вірю, що ми разом впораємося з цим викликом", - підсумувала Джарти.

Фото з Facebook

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