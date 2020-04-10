Дружина ексголови "Нафтогазу" через місяць боротьби з коронавірусом: До повного одужання далеко

9-го квітня виповнився рівно місяць відтоді, як дружина ексголови НАК "Нафтогаз" Олеся Діденко відчула симптоми коронавірусу.

І попри 4 тижні хвороби, до повного одужання ще далеко. Так заявила жінка у своєму Instagram, де на прохання підписників ще раз докладно розказала про свій стан.

Як вже раніше казала Олеся, найважчим та найстрашнішим був перший тиждень хвороби, коли піднімалася висока температура, боліло все тіло та охоплювала паніка перед невідомим.

Варто нагадати, що живе Олеся в Іспанії. Але консультацію їй надавали також лікарі з України.

Попри симптоми і біль в грудях, Діденко не мала змоги зробити КТ легенів, а рентген показав, що вони чисті. Тому антибіотики Олеся почала приймати лише на останньому тижні хвороби, коли їй вже стало краще.

Зараз Діденко каже, що нарешті вийшла з самоізоляції і може бачитися з дітьми, але до повного одужання ще далеко.

"Головне – не піддатися паніці і бути впевненими, що імунітет впорається з вірусом", - закликає жінка.

"I'm free!!! Свобода!!!! Як же добре повернутися до "нормального" життя, вийти з ізоляції: готувати їжу, розмовляти з дітьми, прогулятися по ділянці, збирати пазли, побігати з собакою, полити квіти, зайнятися прибиранням! Стільки ще всього попереду! В межах домашнього карантину, звичайно! Насолоджуюся кожною хвилиною!!! Ціную те, що раніше не помічала. Рівно місяць..." - написала Олеся

Нагадаємо, також про хворобу на коронавірус нещодавно розказувала суддя Джарти та Ірина Морозюк.