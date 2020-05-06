Сину Гаррі й Меган рік: палац архівними фото привітав правнука королеви, якого вона не бачила майже півроку

Первісток британського принца Гаррі та Меган Маркл, Арчі Гаррісон 6-го травня святкує свій перший день народження.

Малюка у офіційних Instagram привітала королівська сім'я. Але фото для дописів використали архівні, а не свіжі.

Нагадаємо, Гаррі з Меган та сином поїхали до Канади наприкінці минулого року, буцімто просто щоби відпочити та відсвяткувати Різдво окремо. Та з'ясувалося, що пара тоді вже виношувала план "Мегзіта". Більше Арчі, юридичним опікуном якого є королева Єлизавета, до Британії не привозили.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Wishing Archie a very happy first birthday today! 🎈 Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 6 Май 2020 в 12:57 PDT

Як відомо, сина Меган народжувала в приватному пологовому будинку. Дружина Гаррі відмовилася позувати з немовлям для преси того ж дня, як це робила Кейт Міддлтон. Офіційний фотоколл відбувся лише 8-го травня, тоді ж правнука показали королеві та принцу Філіпу.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Повзе у Новий рік! 7-місячний малюк принца Гаррі та Меган став головним героєм святкової листівки. ФОТО

Принц Гаррі та Меган розкрили секрет незвичайного імені свого сина