"Оголошення війни": королівська родина покарає принца Гаррі та Меган Маркл за непослух

Королівська сім'я, ошелешена несподіваним вчинком принца Гаррі та його дружини Меган Маркл, гуртується та проводить екстрені наради, щоби визначитися, як бути далі.

Інсайдери в палаці кажуть: "сепаратистів" буде серйозно покарано. Адже виступивши з заявою про своє відокремлення, герцог та герцогиня Сассекські порушили королівський наказ.

Як розказали джерела Evenіng Standard, королева Єлизавета чітко заборонила онукові виступати з будь-якими оголошеннями, доки він та його батько Чарльз не випрацюють спільної концепції, зокрема не залагодять фінансові питання. Її Величність та принц Вільям збиралися особисто зустрітися з Гаррі після його повернення з Канади.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 15 Окт 2019 в 2:18 PDT

Та схоже, принцові забракло терпіння. Лише за 10 хвилин до того, як у Instagram герцогів Сассекських з'явився вибуховий допис, Чарльзу та Вільяму надіслали копії тексту, не давши часу прес-службам палацу підготуватися. Тому офіційна реакція послідувала лише через кілька годин.

"Це порушення всіх протоколів. Це оголошення війни родині", - зазначив співрозмовник The Sun.

Між іншим, вирушаючи до Лондона здійснювати свій зухвалий план, Гаррі та Меган залишили сина у Канаді. 8-місячним Арчі Гаррісоном опікувалися няня та подруга герцогині Джессіка Малроні. Як пише Metro з посиланням на речника Маркл, вона вже вилетіла назад до дитини.

Тим часом те, що відбувається, в мережі вже охрестили "Мегсітом", натякаючи, хто саме з пари є ініціатором скандального кроку.

"Гаррі робить те, що йому кажуть", - так висловився фотограф Артур Едвардс, який уже багато років знімає різні події з життя королівської родини для видання The Sun.

79-річний кавалер Ордену Британської імперії, якого називають одним із особистих друзів принца Чарльза, зазначив, що принц дуже змінився, відколи зустрів Маркл.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 20 Сен 2019 в 7:07 PDT

Батько Меган, скандально відомий Томас Маркл уже теж висловив свою "авторитетну" думку.

"Просто скажу, що я розчарований", - заявив він US Magazine.

Нагадаємо, на своєму новому сайті Гаррі та Меган заявили, що прагнутимуть "фінансової незалежності" та в подальшому відмовляться від підтримки Суверенного трасту. Водночас вони зазначили, що 95% їхнього фінзабезпечення надходить від принца Чарльза та герцогства Корнуолльського.

Схоже, отримувати ці гроші подружжя розраховує й надалі. Також принц та його дружина не висловили наміру відмовитися від титулів. І оселею, Фрогмор-котеджем вони планують продовжити користуватися. До слова, його реновація обійшлася британським платникам податків торік у понад 3 мільйони доларів.

Однозначно доведеться державі продовжувати оплачувати й охорону Гаррі та Меган, адже їхня безпека - це незаперечна вимога Міністерства внутрішніх справ Великої Британії.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 8 Июн 2019 в 8:44 PDT

На думку джерел The Daily Mail у палаці, насправді Гаррі та Меган самі до кінця не уявляють, як їм тепер жити. І наслідки не забаряться.

"Це майстер-клас із того, що буває, коли хочеш і рибку з'їсти, і кісточкою не вдавитися. Навіть їхня команда попереджала їх, щоби не виносили це на публіку, доки як слід не обговорять це з родиною. Але вони перебувають у такій химерній бульбашці, в них таке дивне сприйняття всього, ніби вони перебувають в облозі. Їм здається, що вони проти всього світу, і вони малюють дуже несправедливу картинку родини, яка їх буцімто не розуміє і не підтримує, а це - цілковита маячня", - поділився інсайдер.

Між іншим, як пише The Huffington Post, утримання монархії з кожним роком обходиться Великій Британії дедалі дорожче. Для порівняння, в 2012-му році королівська родина "з'їла" 42,3 мільйона доларів, а у 2019-му - 87,5. Із іншого боку, Єлизавета ІІ та її нащадки є дуже прибутковою туристичною цікавинкою.

Нагадаємо, згідно з законом, який діє вже понад три століття, юридичним опікуном усіх неповнолітніх нащадків (тобто й Арчі Гаррісона) у королівській родині є чинний монарх (тобто Єлизавета ІІ).

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