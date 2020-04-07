Принц Гаррі та Меган розкрили секрет незвичайного імені свого сина

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл торік спростували всі прогнози букмекерів, давши своєму первісткові оригінальне ім'я - Арчі.

І виявляється, воно не має жодного відношення до Артура чи Арчибальда.

Цей секрет майже через рік розкрили самі Гаррі та Меган, пише The Telegraph.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 6 Сен 2019 в 5:57 PDT

Герцог та герцогиня Сассекські, які після "Мегзіта" більше не мають права використовувати слово "Royal", оголосили про створення нової неприбуткової благодійної організації, яка носитиме назву "Archewell". Вона походить від грецького слова "ἀρχή", що означає "джерело дії".

"Нам запало це як ідея для благодійної організації, яку ми сподівалися колись створити, і це стало натхненням для імені нашого сина. Робити щось значуще, робити щсь важливе", - поділилися Меган та Гаррі.

Як відомо, друге ім'я 11-місячного сина подружжя - Гаррісон, тобто "син Гаррі". Нагадаємо, хлопчик отримає титул принца, щойно його дід Чарльз зійде на престол.

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