Монро з ніжками в сіточці розказала, як не їб*нутися на карантині

Травесті-діва Монро за час карантину винайшла власний спосіб того, як не збожеволіти від самоізоляції.

За два місяці телеведуча пройшла стадії злості, розчарування та апатії, але з карантину виходить, як завжди, красиво і з новими фото.

ТаблоID розпитав артистку, як їй жилося без звичного ритму та роботи, та що головне вона зрозуміла, сидячи у своїх чотирьох стінах.

фото яків герінг

–– Що найбільше вас бісило на карантині?

–– Спочатку, як і багато хто, я була перелякана, Але натхненна. Ось він - час для систематичного самовдосконалення. Зараз як заговорю англійською, як накачаю попу-горіх, як прочитаю всі ті книжки, які пилом припали на полицях... Запалу вистачило рівно на два тижні. Далі настала стадія злості, розчарування і апатія. І так по колу.

Найбільше дратували невизначеність і усвідомлення того, що всі ми залежимо від світової спільноти, ми невільні, і ми нічого не вирішуємо в своєму житті. Сказали сидіти – сидимо. Це сильно б'є по самооцінці.

–– Як карантин вплинув на ваше матеріальне становище? Довелося економити?

–– Я вірю в закони рівноваги, десь зменшується, десь додається. Тому під час карантину я примудрилася і заощадити, і більше заробити на своєму YouTube- каналі. Це, звичайно, не можна порівняти з комерційними зйомками і виступами. Але весь час я була зайнята!

–– Щось переосмислили під час карантину?

–– За цей час я міркувала, напевно, більше, ніж за останні 20 років. І найголовніший висновок: людина звикає до всього. І для нормального комфортного життя потрібно мало: світло, електрика, вода, мило, телефон і Інтернет)) А гроші на оплату елементарних потреб можна заробити на донатах з YouTube-каналу))) Але знову ж таки, хіба це життя?!

–– Вже вирішили, до якої країни помандруєте після карантину?

–– Як тільки відкриють кордони, полечу кататися на серфі в Португалію. Це дешевше, ніж відпустка в Одесі. Повірте.

–– Як не з’їхати з глузду в ізоляції?

–– Для всіх, хто ще у стані карантину з якихось причин, 5 порад, як не ї*анутися в ізоляції:

Пити багато води. Відчуваєте злість, роздратування, апатію, наливайте склянку води і пийте повільними ковтками, наспівуючи улюблену пісню.

Визначте свій особистий простір і зачиняйтеся там на годину в день. Так і скажіть сім'ї: дайте мені годину побути з собою!.

Спорт. Будь-який. Розтяжка, стрибки на місці, прес. Я займалася на загальному балконі два рази в день. Дозвольте собі злитися, дратуватися і гніватися. Це природні емоції.

Ведіть щоденник. Пишіть від руки на папері все, про що думаєте. Можна в матірній формі. Допомагає зняти напругу. Дуже.

І останнє: все минає. І це мине.

Фото Яків Герінг

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