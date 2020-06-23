Татків манюній X Æ A-Xii: зворушливе ВІДЕО, як Ілон Маск воркує з 1,5-місячним сином

Підприємець та винахідник Ілон Маск - супердосвічений хлоп'ячий тато, адже синів у нього аж шестеро. "Чоловічу розмову" 48-річного мільярдера з наймолодшим нащадком, півторамісячним X Æ A-Xii показала у Instagram бабуся малюка, Мей.

"Ілон та Ікс", - написала жінка, котра, вочевидь, кличе онука максимально скороченим варіантом його імені.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maye Musk (@mayemusk) 22 Июн 2020 в 12:02 PDT

Нагадаємо, батьки Ікса спочатку думали назвати його X Æ A-12, але закони Каліфорнії забороняють реєструвати дитину під іменем, що містить цифри. Але Ілон та Grimes знайшли вихід.

Нагадаємо, зіркова мама збирається ростити малюка не як хлопчика або дівчинку, а гендерно нейтрально, щоби Ікс сам визначився, коли підросте.

Фото з Instagram

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