"НеАнгел" Слава вирушає на "Танці з зірками": Моя мета - повірити в себе
Зірковий склад наступного сезону "Танці з зірками" стає дедалі яскравішим. Про те, що і вона готова позмагатися в телешоу, оголосила співачка Слава Камінська.
Вона прийняла виклик від своєї колеги Юлії Саніної, а "ворожка" навіть наобіцяла учасниці "НеАнгелов", що на паркеті та зустріне нове кохання.
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Хотела корпоративов, а получилось как всегда🤣 С большим вдохновением принимаю #танціззіркамиchallenge от @the_hardkiss 🔥 ⠀ Всё с чистого листа. С идеальным художником для этого полотна🎨 ⠀ Эстафету танца передаю @tankovichd 😏 @tanci1plus1 ⠀ #деньгинакарточку 😂 #какобычно
"Моя мета на проекті – повірити в себе і навчитися транслювати почуття мовою танцю. Я не маю надмірних амбіцій, просто хочу сповна насолодитися цим часом та подарувати глядачеві трохи магії на паркеті", - поділилася Слава.
Нагадаємо, серед учасниць майбутніх танцювальних поєдинків Санта Дімопулос та Надія Мейхер.
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