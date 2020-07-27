"НеАнгел" Слава вирушає на "Танці з зірками": Моя мета - повірити в себе

Зірковий склад наступного сезону "Танці з зірками" стає дедалі яскравішим. Про те, що і вона готова позмагатися в телешоу, оголосила співачка Слава Камінська.

Вона прийняла виклик від своєї колеги Юлії Саніної, а "ворожка" навіть наобіцяла учасниці "НеАнгелов", що на паркеті та зустріне нове кохання.

"Моя мета на проекті – повірити в себе і навчитися транслювати почуття мовою танцю. Я не маю надмірних амбіцій, просто хочу сповна насолодитися цим часом та подарувати глядачеві трохи магії на паркеті", - поділилася Слава.

Йой, на паркеті буде гаряче!

Нагадаємо, серед учасниць майбутніх танцювальних поєдинків Санта Дімопулос та Надія Мейхер.

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