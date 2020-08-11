Єфремова госпіталізували з зали суду: підозра на інсульт. ВІДЕО

Російського актора Михайла Єфремова, котрому загрожує тюремне покарання за смертельну ДТП, забрала швидка просто з судового засідання. У 56-річної зірки підозрюють інсульт.

Про це повідомляють "ТАСС".

"У Єфремова підозра на інсульт, точний діагноз буде встановлено в лікарні", - підтвердили у пресслужбі суду.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений STARHIT | СТАРХИТ (@starhit.ru) 11 Сер 2020 р. о 5:40 PDT

Зазначається, що актор почувався зле ще в неділю, але від госпіталізації відмовився, і 11-го серпня його привезли до суду. Із автомобіля він вийшов за допомогою приставів, сильно кульгав.

Реклама:

"У Єфремова дещо порушене мовлення, почалися проблеми з правою ногою", - поділився співрозмовник агенції.

Через п'ять хвилин після того, як Єфремов увійшов до будівлі, під'їхала швидка. Актора винесли на ношах, пише "Meduza".

Як повідомив адвокат Михайла, його клієнт на момент госпіталізації був непритомний, і стан його надзвичайно тяжкий.

Нагадаємо, в червні адвокат розповів, що в Єфремова стався серцевий напад.

Відео StarHit

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

"Я не знаю, як далі жити": Єфремов записав звернення. ВІДЕО

Адвокат Єфремова про смертельну ДТП: Даного злочину він не скоював