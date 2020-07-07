Загрожує до 12 років: Єфремову офіційно пред'явили звинувачення в справі про смертельну ДТП

Російському акторові Михайлу Єфремову пред'явили звинувачення за статтею "Порушення ПДР, яке потягло за собою за необережністю смерть людини".

Максимальне покарання за нею становить 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на "ТАСС".

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Нагадаємо, 8-го червня, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп'яніння, 56-річний актор у центрі Москви виїхав на зустрічну смугу, де його Jeep Grand Cherokee зіштовхнувся з автофургоном Lada. Водій останнього, 57-річний Сергій Захаров отримав травми, несумісні з життям, і через кілька годин помер у лікарні.

Кілька днів тому адвокат Єфремова, Ельман Пашаєв заявив, що його клієнт не визнає себе винним, адже "не скоював даного злочину". Представник захисту стверджує, що зібрав достатньо доказів цього.

Як пише Gazeta.ru з посиланням на "Интерфакс", зі слів Пашаєва, сам Єфремов нічого про ДТП не пам'ятає, адже був сильно п'яний.

"Тому я з ним розмовляв, я його переконував - провину завжди визнати встигнемо", - пояснив адвокат.

Михайло Єфремов перебуває під домашнім арештом із електронним браслетом. Суд має відбутися в серпні. Наприкінці червня, зі слів Пашаєва, його клієнт переніс серцевий напад, але за медичною допомогою не звертався.

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