Мінус 4 кіло: Полякова в купальнику похвалилася результатом свого фітнес-марафону

Понеділок, 3 серпня 2020, 10:10

Співачка Оля Полякова продовжує власним прикладом мотивувати людей позбуватися наїденого на карантині. Як поділилася зірка в Instagram, їй уже вдалося скинути 4 кілограми.

 
Олі Полякової стало на 4 кіло менше
Скріншот із instagram
 
Своїм досягненням білявка поділилася в Insta-сторі
 
Полякова, мабуть, головна фітоняша української естради
 

Нагадаємо, особистий онлайн-фітнес-марафон Оля запустила на початку червня. На самоізоляції артистка теж не давала спокою собі та колегам - проводила з ними тренування "на удальонці".

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