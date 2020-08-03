Мінус 4 кіло: Полякова в купальнику похвалилася результатом свого фітнес-марафону

Співачка Оля Полякова продовжує власним прикладом мотивувати людей позбуватися наїденого на карантині. Як поділилася зірка в Instagram, їй уже вдалося скинути 4 кілограми.

Олі Полякової стало на 4 кіло менше Скріншот із instagram

Своїм досягненням білявка поділилася в Insta-сторі

Полякова, мабуть, головна фітоняша української естради

Нагадаємо, особистий онлайн-фітнес-марафон Оля запустила на початку червня. На самоізоляції артистка теж не давала спокою собі та колегам - проводила з ними тренування "на удальонці".

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