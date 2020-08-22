Остапчук – колишній дружині: Дай мені спокій та живи своїм життям

Шоумен Володимир Остапчук, який через кілька місяців після розлучення покликав заміж свою кохану Крістіну Горняк, емоційно звернувся в соцмережі до ексдружини Олени.

Він запідозрив, що це саме вона, з чужого акаунту, лишила неприємний коментар під його дописом про заручини.

До слова, наречена Крістіна тим часом у своїх сторі похвалилася обручками. Виявляється, щедрий Вова купив їй їх аж дві, й обидві - від Tiffany&Co.

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Як пояснила жінка, першу - ту, з якою Остапчук їй освідчувався, вона носитиме кожного дня. А другу, "обручку мрії" він не ризикнув вибирати без коханої, тож вони зробили це разом.

Нагадаємо, колишня дружина Володимира, Олена Войченко стверджує, що він неодноразово її зраджував.

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