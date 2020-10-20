Король та принцеса: Джорджо Армані на обкладинці глянцю представив свою музу-трансгендера

Італійський дизайнер Джорджо Армані став запрошеним редактором листопадового номеру іспанського Harper's Bazaar.

86-річна легенда моди на обкладинці з'явився разом зі своєю музою, моделлю-трансгендером Валентиною Сампайо.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Harper's Bazaar España (@harpersbazaares) 19 Жов 2020 р. о 1:24 PDT

Та, що руйнує бар'єри та правила - так глянець пише про Валентину, яка 23 роки тому народилася в тілі хлопчика у бразильському рибальському селищі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Harper's Bazaar España (@harpersbazaares) 19 Жов 2020 р. о 3:20 PDT

"Король та принцеса", - прокоментувала своє фото з Армані сама Сампайо в Instagram.

Зазначається, що Валентина - перша трансмодель, яка потрапила на обкладинку Harper's Bazaar España.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Harper's Bazaar España (@harpersbazaares) 20 Жов 2020 р. о 2:50 PDT

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Alessandro Rebecchi (@alessandrorebecchi) 19 Жов 2020 р. о 7:11 PDT

Як відомо, дівчина вже красувалася на обкладинці французького Vogue та співпрацює з Victoria's Secret.

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