Король та принцеса: Джорджо Армані на обкладинці глянцю представив свою музу-трансгендера
Вівторок, 20 жовтня 2020, 16:32
Італійський дизайнер Джорджо Армані став запрошеним редактором листопадового номеру іспанського Harper's Bazaar.
86-річна легенда моди на обкладинці з'явився разом зі своєю музою, моделлю-трансгендером Валентиною Сампайо.
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Та, що руйнує бар'єри та правила - так глянець пише про Валентину, яка 23 роки тому народилася в тілі хлопчика у бразильському рибальському селищі.
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"Король та принцеса", - прокоментувала своє фото з Армані сама Сампайо в Instagram.
Зазначається, що Валентина - перша трансмодель, яка потрапила на обкладинку Harper's Bazaar España.
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Як відомо, дівчина вже красувалася на обкладинці французького Vogue та співпрацює з Victoria's Secret.
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