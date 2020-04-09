Принц Вільям, Кейт і "кролики": подружжя провело відеочат зі школярами
Британський принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон особисто привітали з Великоднем діток, котрі, попри карантин, продовжують ходити до школи.
Це хлопчики та дівчатка, чиї батьки медики або працюють в інших ключових службах, тож фізично не можуть лишатися з ними вдома.
Герцог і герцогиня провели відеочат із малечею. Вони розпитали в школярів, що ті поробляють, чим займаються їхні тата й мами тощо. Побалакала пара і з учителями.
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Вільям поділився з дітьми своїми планами на Великдень.
"Не сумнівайтеся, тут буде з'їдено багато шоколаду!", - запевнив він.
"Ти весь час його їси!", - уточнила Кейт.
Як відомо, в родині Вільяма та Кейт уже двоє школярів. Принц Джордж та принцеса Шарлотта вчаться у приватній школі Thomas’s Battersea, де рік навчання коштує 23 тисячі доларів. Через кілька років до брата і сестри приєднається принц Луї, який наприкінці квітня святкуватиме свій другий день народження.
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