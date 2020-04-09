Принц Вільям, Кейт і "кролики": подружжя провело відеочат зі школярами

Британський принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон особисто привітали з Великоднем діток, котрі, попри карантин, продовжують ходити до школи.

Це хлопчики та дівчатка, чиї батьки медики або працюють в інших ключових службах, тож фізично не можуть лишатися з ними вдома.

Герцог і герцогиня провели відеочат із малечею. Вони розпитали в школярів, що ті поробляють, чим займаються їхні тата й мами тощо. Побалакала пара і з учителями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kensington Palace (@kensingtonroyal) 8 Апр 2020 в 2:00 PDT

Вільям поділився з дітьми своїми планами на Великдень.

"Не сумнівайтеся, тут буде з'їдено багато шоколаду!", - запевнив він.

"Ти весь час його їси!", - уточнила Кейт.

Як відомо, в родині Вільяма та Кейт уже двоє школярів. Принц Джордж та принцеса Шарлотта вчаться у приватній школі Thomas’s Battersea, де рік навчання коштує 23 тисячі доларів. Через кілька років до брата і сестри приєднається принц Луї, який наприкінці квітня святкуватиме свій другий день народження.

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