Жінка Остапчука похвалилася новою зачіскою
Понеділок, 2 листопада 2020, 11:28
Дружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріуска Христина Горняк потішила себе новою зачіскою.
Блогерка давно анонсувала, що збирається підстригтися, і ось нарешті це зробила.
Щоправда, нічого кардинально не змінилося в образі Христини – її волосся просто стало трішки коротшим.
Нагадаємо, також новими стрижками нещодавно хвалилися Джамала і Оля Цибульська.
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