Жінка Остапчука похвалилася новою зачіскою

Понеділок, 2 листопада 2020, 11:28

Дружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріуска Христина Горняк потішила себе новою зачіскою.

Блогерка давно анонсувала, що збирається підстригтися, і ось нарешті це зробила.

Щоправда, нічого кардинально не змінилося в образі Христини – її волосся просто стало трішки коротшим.

 
Так виглядає Христина вже після стрижки 
 

Нагадаємо, також новими стрижками нещодавно хвалилися Джамала і Оля Цибульська

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