Жінка Остапчука похвалилася новою зачіскою

Дружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріуска Христина Горняк потішила себе новою зачіскою.

Блогерка давно анонсувала, що збирається підстригтися, і ось нарешті це зробила.

Щоправда, нічого кардинально не змінилося в образі Христини – її волосся просто стало трішки коротшим.

Так виглядає Христина вже після стрижки

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Нагадаємо, також новими стрижками нещодавно хвалилися Джамала і Оля Цибульська.

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