Джамала похвалилася новою стрижкою. ФОТО

Середа, 28 жовтня 2020, 16:10

Співачка Джамала вирішила оновитися зовні. Для цього зірка пішла перевіреним шляхом – просто зробила нову стрижку.

Із свіжовідрізаним чубом та сяючою посмішкою Джа наробила купу селфі та виклала їх в Instagram.

"Новий рік починається з нової зачіски", - написала зірка. 

 
Під новим роком Джамала, мабуть, мала на увазі початок її 12-го року на сцені, адже минулого літа вона відзначала 10-річчя своєї кар'єри 
 
Чуб цього року особливо популярний серед зірок. Його собі обрізали Маша Єфросиніна, Ольга Куриленко та Аня Седокова 
 
Як вам оновлена Джамала?

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