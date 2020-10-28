Джамала похвалилася новою стрижкою. ФОТО
28 жовтня 2020, 16:10
Співачка Джамала вирішила оновитися зовні. Для цього зірка пішла перевіреним шляхом – просто зробила нову стрижку.
Із свіжовідрізаним чубом та сяючою посмішкою Джа наробила купу селфі та виклала їх в Instagram.
"Новий рік починається з нової зачіски", - написала зірка.
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