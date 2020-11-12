На суму $15-20 тисяч: Клочкова розкрила подробиці пограбування своєї квартири

У плавчині Яни Клочкової, чию квартиру нещодавно пограбували, вкрали коштовностей на суму 15-20 тисяч доларів. Цей неприємний інцидент став однією з причин, чому 38-річна Яна стала менш відвертою в соцмережах.

Про це вона розповіла "Зірковому шляху".

Зі слів Яни, з-поміж усіх украдених речей їй найбільше шкода однієї, годинника.

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"Я виграла його на змаганнях. Годинник з гравіюванням, тобто видно, чий він", - поділилася вона.

"Я стала боятися і менше викладати пости. Страшно. Зараз, насправді, такий небезпечний час. Багато зловмисників", - зізналася Клочкова.

Та навіть до прикрого випадку з пограбуванням спортсменці вже стало менше хотітися показуватися в мережі. В неї змінилися пріоритети.

Спортсменка більше не хоче світити своє життя в мережі

"Можливо, в якийсь момент мені набридло. У мене немає такого бажання, що треба обов'язково піти і засвітитися, тобто пропіаритися. Мені б дійсно хотілося побудувати своє особисте щастя. Часом думаєш: "Що не так? Знаменита і начебто красива", - зазначила вона.

Нагадаємо, нещодавно Яна розповіла, що вже два роки самотня. У зірки є 10-річний син Сашко.

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