Клочкова пояснила, чому не дозволяє сину спілкуватися з батьком-злочинцем

Олімпійська чемпіонка Яна Клочкова не хоче, аби її 10-річний син Олександр спілкувався з рідним батьком – грузином Леваном Ростошвілі.

Виявляється, чоловік бачив Сашка востаннє у 2013 році.

"Леван не був готовий до сім'ї, до якихось серйозних відносин і до дитини", - зазначила Клочкова у програмі "Зірковий шлях".

"Останні пару років він сидів у в'язниці за кримінал", - повідомила Яна.

За словами спортсменки, Леван займався продажем наркотиків.

"Навіть якщо він коли-небудь з'явиться, я не хочу, щоби моя дитина знала таку людину", - наголосила Клочкова.

Нещодавно Клочкова зізналася, що мала роман із одруженим чоловіком і вже два роки самотня.

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