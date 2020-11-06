Клочкова пояснила, чому не дозволяє сину спілкуватися з батьком-злочинцем
Олімпійська чемпіонка Яна Клочкова не хоче, аби її 10-річний син Олександр спілкувався з рідним батьком – грузином Леваном Ростошвілі.
Виявляється, чоловік бачив Сашка востаннє у 2013 році.
"Леван не був готовий до сім'ї, до якихось серйозних відносин і до дитини", - зазначила Клочкова у програмі "Зірковий шлях".
"Останні пару років він сидів у в'язниці за кримінал", - повідомила Яна.
За словами спортсменки, Леван займався продажем наркотиків.
"Навіть якщо він коли-небудь з'явиться, я не хочу, щоби моя дитина знала таку людину", - наголосила Клочкова.
Нещодавно Клочкова зізналася, що мала роман із одруженим чоловіком і вже два роки самотня.
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