"Охеренне закінчення року": Єфросиніна захворіла на COVID-19

2020-й для телеведучої Маші Єфросиніної видався насиченим на важливі соціальні проєкти та цікаві інтерв’ю. Але за два тижні до Нового року вона таки захворіла на коронавірус.

Про це засмучена та ізольована від родини Маша повідомила у своєму Instagram

"Так виглядає перемога в конкурсі на найбільш кінчений подарунок до Миколая і Нового року. Почуваюся (хре ...) задовільно. Перебуваю під контролем лікарів, чесно виконую приписи! І намагаюся не збожеволіти від усвідомлення того, ЯКА кількість запланованого і важливого скасувалося одним копирсанням в носі для ПЛР", - обурилася телеведуча.

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"Моя сім'я здорова і швидесенько відселила мене на горище. Загалом, охеренне закінчення охеренного року!" - підсумувала Марія.

Нагадаємо, тиждень тому Єфросиніна раділа, що її хлопці самі прикрасили ялинку.