Донька Трампа на тлі Білого дому оголосила, що виходить заміж

Настрій родині Дональда Трампа, який уже ось-ось перестане бути президентом США, хоч трохи підніме радісна подія. Молодша донька бізнесмена, 27-річна Тіффані оголосила про свої заручини.

Причому обрала дівчина для цього знімок, на якому позує зі своїм обранцем, 23-річним Майклом Булосом, на тлі Білого дому.

27-річна донька Трампа виходить заміж

Про це пише US Magazine.

"Для мене було честю відзначити чимало визначних, історичних подій та створити спогади з моєю родиною тут, у Білому домі, але найважливіша - це заручини з моїм дивовижним нареченим Майклом. Почуваюся щасливою та з захватом чекаю наступного розділу!", - написала білявка в Instagram.

Обранцеві Тіффані 23

"Заручився з коханням мого життя! З нетерпінням чекаю нашого наступного розділу разом", - оголосив у своєму фотоблозі й Майкл.

Однією з перших, хто привітав наречену в мережі, стала її старша сестра по батькові Іванка. Вона написала, що щаслива за свою любу "Тіфф".

Як відомо, Тіффані та Майкл почали зустрічатися в 2018-му. Офіційну "презентацію" свого кавалера в мережі дочка президента теж здійснила фотографією з Білого дому. Торік парочка з'являлася на на заходах передвиборчої кампанії Дональда.

Меланія, Дональд, Беррон, Тіффані та Майкл

Нагадаємо, Булос - наполовину ліванець, але виріс у Нігерії. Він походить із заможної родини й займається бізнесом.

Фото з Instagram Тіффані Трамп та Майкла Булоса

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