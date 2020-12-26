Трампи, Байдени та "перші собаки США" привітали з Різдвом. ВІДЕО

Із різдвяним привітанням до американців звернувся чинний президент Дональд Трамп, а також його наступник Джо Байден, який запанує в Білому домі на початку 2021-го.

Разом із дружинами політики записали відеозвернення, якими поділилися в соцмережах.

У Святвечір Меланія Трамп слідкувала за переміщеннями Санта-Клауса фото з instgaram

Дональд Трамп відзначив, що цьогорічне святкування, з вини пандемії коронавірусу, відрізняється від звичайного. Але вони з Меланією надіслали всім добрі побажання, окремо подякувавши військовим, поліцейським та медикам за їхню працю.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений President Donald J. Trump (@realdonaldtrump)

"У нас, Байденів, зазвичай на різдвяну вечерю збирається по 20-25 людей, але не цього року. Нам бракуватиме нашої сім'ї, але ми мусимо так вчинити, щоби наші рідні були в безпеці", - наголосив Байден, закликавши американців також утриматися від великих зібрань.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Joe Biden (@joebiden)

Але найоригінальнішим та найвеселішим вийшло привітання з Різдвом від Мейджора та Чемпа, собак Джо та Джилл Байденів.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Joe Biden (@joebiden)

Нагадаємо, Мейджор стане першим в історії псом із притулку, який оселиться в Білому домі.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Золотава блуза та спідниця-олівець: Меланія Трамп у ефектному аутфіті представила свій останній різдвяний декор Білого дому

Фемілі лук: Дональд та Меланія Трампи в смокінгах позували для різдвяного ФОТО

"Джилл, мала": видання Wall Street Journal звинуватили в сексизмі по відношенню до дружини Байдена