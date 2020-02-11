П'ятий ексчоловік Андерсон уперше розказав про їхній шлюб: Нема більшого дурня, ніж старий дурень

Американський продюсер Джон Пітерс, який нещодавно трохи побув чоловіком Памели Андерсон, уперше вирішив викласти свою версію, чому їхній шлюб розпався менш ніж через два тижні.

74-річний кінодіяч визнав себе дурнем. А ще підрахував, скільки грошенят встиг витратити на 52-річну білявку.

Він надіслав електронного листа виданню Page Six.

"Усе, що говорять - брехня", - заявив продюсер "Народження зірки".

Продюсер "Народження зірки" був п'ятим чоловіком Памели Андерсон. Але недовго

Зі слів Пітерса, Андерсон сама запропонувала одружитися та відбила його в іншої нареченої.

"Годі й казати, що коли вона (Памела) написала мені повідомлення, що хоче вийти заміж, це було наче здійснення мрії, навіть попри те, що я був заручений із іншою, і та леді вже до мене переїжджала. Я все покинув заради Пем", - заявив Джон.

"У неї було рахунків на майже 200 тисяч доларів, тож я їх сплатив, і ось яка мені дяка. Нема більшого дурня, ніж старий дурень", - зізнався він.

Нема більшого дурня, ніж старий дурень (с) Джон Пітерс

Пітерс не став спростовувати того, що повідомив Андерсон про розрив текстовим повідомленням, коли збагнув, що прагне просто спокійного життя. Але заперечив чутки про те, що чинив "надмірний контроль" по відношенню до Памели.

"Я прийняв її у своє життя з відкритими обіймами та любов'ю, я ж піклувався про неї багато років. Якщо вона вважає це контролем - я оплатив її рахунки, бо вона була розорена. Я придбав їй цілий новий гардероб", - наголосив продюсер.

На одкровення Пітерса відреагував офіційний представник Андерсон, назвавши їх "не лише цілковитими вигадками, а й маячнею". Сама Памела цієї теми не коментуватиме. Але передала Джонові свої добрі побажання.

Нагадаємо, в Андерсон та Пітерса був роман понад 35 років тому. Як зізнався кінодіяч, хоч він і мав змогу обирати серед безлічі вродливих дівчат, мріяв увесь цей час лише про Пем.

Фото з Instagram

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