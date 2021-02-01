Співак Віктор Павлік, якого через кілька місяців зробить татком його четверта дружина Катерина Репяхова, розкрив стать майбутнього малюка.

У подружжя буде хлопчик.

Про це артист розказав програмі "Життя відомих людей".

Катерина народить чоловікові сина фото з instagram репяхової

"Наймолодший Павлік - це буде брат моїх дітей, Сашка і Христини, і Павла мого, царство йому небесне. І це буде дядя моїх внуків", - поділився Віктор Франкович.

Нагадаємо, саме "маленького принца" Павляк із Репяховою й хотіли. Дружина артиста для майбутнього синочка має як мінімум два варіанти імені.

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