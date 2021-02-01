Співак Віктор Павлік, якого через кілька місяців зробить татком його четверта дружина Катерина Репяхова, розкрив стать майбутнього малюка.

У подружжя буде хлопчик (але це не точно).

Про майбутнього нащадка артист говорив у програмі "Життя відомих людей".

Катерина народить чоловікові сина? фото з instagram репяхової

"Наймолодший Павлік - це буде брат моїх дітей, Сашка і Христини, і Павла мого, царство йому небесне. І це буде дядя моїх внуків", - поділився Віктор Франкович.

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Утім згодом у Insta-cторі Катерина звинуватила "1+1" у тому, що вони частково обрізали слова її чоловіка. Сам Віктор Франкович, приєднавшись до дружини, підтвердив, буцімто насправді він сказав журналістам, що буде або дівчинка, або хлопчик.

Невже слова співака справді обрізали? Чи, може, Віктор Франкович пожалкував, що зарано розкрив секрет?

Стать малюка подружжя пообіцяло оголосити згодом. Але Віктор із Катею вже визначилися з іменем: Міша - тобто Михайло, якщо хлопчик, і Мішель, якщо дівчинка.

Нагадаємо, Павлік із Репяховою казали, що хочуть "маленького принца".

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