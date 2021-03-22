"В'яла шкіра та пузце": "янгол" Victoria's Secret через місяць після пологів показалася у спідньому

Шведська топмодель Ельза Госк, яка працює "янголятком" бренду Victoria's Secret, у лютому вперше стала мамою. Свою дівчинку, яку назвали Тууліккі Джоан, горда зіркова мама показує в Instagram.

Не приховує від підписників Ельза й того, як змінилося її тіло, привівши у світ нову людину.

Ельза Госк у лютому стала мамою доньки фото з instagram госк

"Кожне жіноче тіло, яке змінюється. В'яла шкіра на моєму животі. Маленьке пузце, яке досі лишається. Усі недосконалості, маленькі сліди та нагадування про те, що ти девять місяців носила в собі життя, я ціную та люблю тебе", - написала 32-річна Госк.

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Модель подякувала своєму тілу зворушливим дописом у Instagram

"Вибач, іноді я була недобра до тебе, стресувала через саме ті речі, які роблять тебе таким красивим та сильним. Я дуже тебе люблю", - зізналася красуня.

Дівчинку звати Тууліккі

Нагадаємо, татко маленької Тууліккі - Ельзин бойфренд Том Дейлі. Під час вагітності модель влаштовувала голі фотосесії.

У Ельзи були домашні пологи

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