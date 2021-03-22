"В'яла шкіра та пузце": "янгол" Victoria's Secret через місяць після пологів показалася у спідньому
Шведська топмодель Ельза Госк, яка працює "янголятком" бренду Victoria's Secret, у лютому вперше стала мамою. Свою дівчинку, яку назвали Тууліккі Джоан, горда зіркова мама показує в Instagram.
Не приховує від підписників Ельза й того, як змінилося її тіло, привівши у світ нову людину.
"Кожне жіноче тіло, яке змінюється. В'яла шкіра на моєму животі. Маленьке пузце, яке досі лишається. Усі недосконалості, маленькі сліди та нагадування про те, що ти девять місяців носила в собі життя, я ціную та люблю тебе", - написала 32-річна Госк.
"Вибач, іноді я була недобра до тебе, стресувала через саме ті речі, які роблять тебе таким красивим та сильним. Я дуже тебе люблю", - зізналася красуня.
Нагадаємо, татко маленької Тууліккі - Ельзин бойфренд Том Дейлі. Під час вагітності модель влаштовувала голі фотосесії.
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