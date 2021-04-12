Згадуючи принца Філіпа: зворушливі архівні кадри з чоловіком Єлизавети ІІ

Британський принц Філіп пішов із життя 9-го квітня.

На своєму останньому прижиттєвому фото, яке було опубліковане в Instagram палацу, 99-річний герцог Единбурзький із дружиною роздивляються листівку. Її, з нагоди 73-ої річниці весілля, для них зробили правнуки, Джордж, Шарлотта й Луї.

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Попри локдаун та вимушені обмеження, принц Філіп минулого літа зміг побачити, як виходить заміж його онука Беатріс.

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"Ти знаєш, що це станеться, але ніколи не можеш бути готовим до цього. Мій батько був моїм учителем, тим, хто мене підтримує, і моїм критиком, але, передусім, приклад життя, яке він прожив добре, та безкорисливого служіння - це те, в чому мені найбільше хочеться його наслідувати", - сказала про покійного батька принцеса Анна.

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Британія прощається зі своїм улюбленим герцогом, а найближчі люди - з коханим чоловіком, батьком, дідом та прадідом. Залишаться спогади та архівні кадри, на яких закарбовані моменти з яскравої подорожі тривалістю майже у століття.

Так у 1973-му році герцог Единбурзький побував у Києві. Як пише "Бабель", Філіп відвідав чемпіонат Європи з кінного триборства, в якому брала участь принцеса Анна.

Андрія євсєєва ("Вечірний Київ") із гліба гусєва фото Facebook гліба гусєва

Принц Філіп одружився з донькою короля Георга VI Єлизаветою в 1947-му році.

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Двох старших дітей, Чарльза та Анну вона народила чоловікові ще в статусі принцеси, двох молодших - Ендрю й Едварда - вже будучи Її Величністю.

До слова, Філіп став першим представником королівської родини, що був присутній на пологах дружини.

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До 97 років принц Філіп сам їздив за кермом. Та на початку 2019-го, після чергової ДТП, добровільно здав свої водійські права.

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Нагадаємо, похорон принца Філіпа відбудеться 17-го квітня. Провести діда в останню путь прилетів із Америки принц Гаррі.

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