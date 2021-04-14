Окунська привітала красеня-сина і згадала про вік

Ексдружина скандального депутата Сергія Власенка, Наталія Окунська привітала сина з 27-м днем народження.

Колишня світська леді Києва показала в Instagram свого вже дорослого красеня та заявила, що пишається ним.

"Моєму синові сьогодні 27 років. Мабуть, це єдине, що нагадує мені про мій вік", - написала 49-річна багатодітна мама.

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Нагадаємо, Окунська з чотирма дітьми вже 7-й рік живе у Парижі, куди втекла від Власенка та Тимошенко.

Наталя уже кілька років не зафарбовує свою сивину і насолоджується своїм виглядом

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