Знімала Кейт Міддлтон: палац оприлюднив миле фото королеви та принца Філіпа з правнуками

Королівська сім'я Великої Британії готується провести в останню путь герцога Единбурзького, який лише два місяці не дожив до свого 100-річчя. Палац ділиться архівними кадрами з чоловіком королеви Єлизавети, і деякі з них досі жодного разу не показувалися публіці.

Так у Instagram оприлюднили фото, зроблене Кейт Міддлтон у палаці Балморал у 2018-му. На ньому Її Величність та принц Філіп позують в оточенні правнуків та правнучок.

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Ліворуч та праворуч від прабабусі принц Джордж та принцеса Шарлотта, а на руках Єлизавета тримає маленького принца Луї. За диваном стоїть пустунка Саванна Філіпс, онука принцеси Анни, яка кілька років тому насмішила мережу витівкою під час королівського параду.

Молодша сестра Саванни, Айла тримає крихітну Лену, молодшу доньку Зари Тінделл. А скраєчку сором'язливо всміхається Мія, ще одна онука принцеси Анни.

Як відомо, з 2018-го року до "команди правнуків" додалося ще троє хлопчаків. Двоє із них отримали друге ім'я Філіп.

Іще один зворушливий кадр датується 2015-им роком, коли Вільям та Кетрін іще були батьками двох дітей.

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Нагадаємо, незабаром правнучку королеві Єлизаветі народить дружина принца Гаррі Меган Маркл. Щоправда, первісток подружжя, Арчі Гаррісон не бачився з британською ріднею вже понад рік.

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