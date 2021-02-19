Британська поліція попередила теракт та вбивство 7-річного принца Джорджа, зловмисники за ґратами

Поліції Великої Британії вдалося попередити вбивство 7-річного принца Джорджа. Спадкоємця престолу планували позбавити життя, отруївши морозиво, яке королівська сім'я зазвичай купує в супермаркеті.

Ця інформація спривла в ході судового процесу над таким собі "репером джихаду" Сахайбом Абу, якого звинувачують у підготовці теракту.

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Сам Абу винним себе не визнає, але проти нього свідчили аудіозаписи розмов та моторошні приготування: зокрема він придбав балаклави, рукавички, через які не залишаються відбитки пальців, та меч, схожий на гладіаторський.

Про це повідомляють Sky News та The Independent.

Розговорити Абу вдалося співробітнику поліції під прикриттям, котрий зв'язався зі зловмисником у Telegram-групі. Вони обговорювали можливість купівлі вогнепальної зброї, та Сахайб розказав про свого "брата", якого "невірні" посадили на 28 років.

"Знаєш, який у нього був план? Ось там-то знаходиться оселя королівської сім'ї, піти до найближчого Sainsbury’s та... підкласти отруту в морозиво, отже, королівська сім'я піде і купить там морозиво... Вони куплять морозиво та, найвірогідніше, його з'їсть їхній син", - поділився Абу.

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Автором цього пекельного плану вважають пропагандиста ІДІЛ Хусейна Рашида, який свого часу розміщував у мережі заклики вбити принца Джорджа. У 2018-му його засудили до 25 років тюрми.

Нагадаємо, подейкують, всі члени королівської родини проходять спеціальний тренінг із фахівцями зі Скотланд-Ярду. Їх вчать, як поводитися у разі викрадення, атаки "сталкерів" тощо. Це вміння якось стало в нагоді самій Єлизаветі ІІ, яка однієї ночі прокинулася та виявила у своїй спальні незнайомця.

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