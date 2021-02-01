На вимогу палацу: ім'я Меган Маркл прибрали зі свідоцтва про народження сина принца Гаррі

Імені Меган Маркл немає у свідоцтві про народження її первістка, Арчі Гаррісона Маунтбеттен-Віндзора.

У графі "мати" тепер зазначено лише "Її Королівська Високість герцогиня Сассекська". Раніше ж там було "Рейчел Меган, Її Королівська Високість герцогиня Сассекська".

Документ було змінено на вимогу палацу.

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Про це повідомив речник принца Гаррі та його дружини, відреагувавши на резонанс, який ця новина викликала в мережі та в ЗМІ. Він наголосив, що свідоцтво змінили ще в червні 2019-го року, через місяць після народження дитини.

Про це пише Page Six.

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"Зміна імені в публічних документах у 2019-му році була продиктована палацом, що підтверджується документально з боку високопоставлених чиновників палацу. Це було зроблено не на вимогу Меган, герцогині Сассекської або герцога Сассекського", - запевнив представник подружжя.

Він додав, що "було би смішно або навіть образливо" припускати, що Маркл сама забажала би "бути безіменною" в свідоцтві про народження власної дитини чи якомусь іншому документі.

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До слова, в графі "батько" у свідоцтві теж відбулася зміна: до повного офіційного імені Гаррі та його герцогського титулу додали слово "принц".

Нагадаємо, свого правнука Єлизавета ІІ не бачила вже понад рік. Принц Гаррі з дружиною перевезли свого сина до Канади, а вже потім ошелешили королівську родину заявою про "Мегзіт".

Як відомо, дружину принца Вільяма в свідоцтвах про народження їхніх трьох дітей записували як "Кетрін Елізабет, Її Королівська Високість герцогиня Кембриджська". Чи було згодом внесено правки і в ці документи, поки невідомо.

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