"Горе – це ціна, яку ми платимо за любов": 10 сильних цитат Єлизавети ІІ з нагоди її 95-річчя

21-го квітня королеві Великої Британії Єлизаветі виповнилося 95.

Ця визначну дату в житті монархині сьогодні затьмарює смуток: кілька днів тому вона поховала свого чоловіка Філіпа, з яким прожила в шлюбі майже 74 роки, і який, напевне, був останнім, хто називав її дитячим іменем Лілібет.

Про любов, стійкість, про мудрість і відданість - ми зібрали десять сильних та мотивуючих цитат із публічних виступів Її Величності різних років. Більшість із них є фрагментами традиційних різдвяних звернень Єлизавети, в яких вона говорить зі своїми підданими про важливе. Всі тексти зберігаються на офіційному сайті Royal.uk.

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"Нема сенсу жалкувати через плин часу. Старішання - це один із фактів життя, і в нього є свої плюси. Досвід має допомагати нам зваженіше дивитися на ті або інші події та краще розуміти слабкості людської природи."

"Часто я черпаю сили з зустрічей зі звичайними людьми, які роблять надзвичайні речі: волонтерами, тими, хто доглядає за хворими, організаторами громад та добрими сусідами; неоспіваними героями, яких робить особливими їхня негучна відданість справі."

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"Варто пам'ятати, що часто маленькі кроки, а не гігантські стрибки призводять до найстійкіших змін."

"Якщо ти кинеш у ставок камінь, то розходитимуться кола. Великий камінь може викликати хвилі, але навіть найменший камінчик змінює всю поверхню води. Наші щоденні вчинки - як ті кола, кожне відіграє свою роль, навіть найменше. Відтак значення має те, що кожна людина робить щодня. Доброта, співчуття, рішучість та чемна поведінка - це заразливо."

"Ненавидіти та руйнувати - це завжди було простіше. Будувати та плекати - набагато складніше."

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"Горе - це ціна, яку ми платимо за любов", - сказала королева в 2001-му, висловлюючи співчуття в зв'язку з терактом у Нью-Йорку.

"Коли життя здається складним, відважні не скоряються і не визнають поразки: натомість вони ще рішучіше борються за краще майбутнє."

"Я знаю, що не існує єдиної формули успіху, але впродовж років я спостерігала, що деякі атрибути лідерства є універсальними, і часто йдеться про знаходження шляхів надихати людей на об'єднання їхніх зусиль, їхніх талантів, їхніх міркувань, їхнього ентузіазму та їхнього натхнення заради спільної роботи", - із виступу в ООН у 2010-му.

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"Давайте не сприймати самих себе надто серйозно. В жодного з нас нема монополії на мудрість, і ми завжди маємо бути готові слухати та поважати інші точки зору"

"Світ - не найприємніше місце. Настає час, коли батьки тебе покидають, і ніхто замість них більше не старатиметься безумовно тебе захищати. Ти маєш навчитися стояти за себе і за те, у що віриш, а іноді, перепрошую за вислів, і надерти комусь дупу", - таку цитату наводять The International Business Times.

І є слова Єлизавети, про які ми навряд чи колись дізнаємося: що написала вона у листівці, яку поклала на труну принца Філіпа під час поминальної служби в каплиці Святого Георгія. Як повідомляє People, прощаючись із коханням свого життя, Її Величність підписала свій триб'ют "Лілібет".

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Нагадаємо, в листопаді королева та принц Філіп мали би відзначити 74-ту річницю свого шлюбу. В пари є четверо спільних дітей, восьмеро онуків та десятеро правнуків.

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