17-го квітня в Віндзорі відбувся похорон принца Філіпа, герцога Единбурзького.

Через пандемію кількість присутніх на поминальній службі була обмежена до 30 осіб. Окрім родичів принца Філіпа, на прощання запросили його особистого секретаря Арчі Міллер-Бейквелла, який служив йому багато років, двох пажів, двох камердинерів та начальника особистої охорони, повідомляють The International Business Times.

Труну до каплиці Святого Георгія було доправлено переобладнаним Land Rover Defender. У роботі над цим автом брав участь сам принц Філіп, він працював над ним 16 років, повідомляє ВВС.

"Просто запхайте мене в багажник лендровера та відвезіть у Віндзор", - такі слова приписують герцогові, який не хотів "ніякого пафосу" на своєму похороні.

Екіпаж, у якому в останні роки полюбляв роз'їжджати принц Філіп , був припаркований у дворі палацу. На сидіння поклали його рукавички та кашкет

Важко було не звернути увагу на те, що рідні брати, колись дуже близькі одне одному, принц Вільям та принц Гаррі ішли у процесії не поруч. Між ними розташували Пітера Філліпса, сина принцеси Анни. Як повідомляє The Sun, так розпорядилася королева Єлизавета ІІ.

Усупереч традиції, жоден із 30 людей, запрошених на похорон, не був у військовій формі. Як пишуть Irish Times, так було вирішено, щоби не піддавати публічному приниженню Гаррі, який після "Мегзіту" більше не має права з'являтися в ній на офіційних заходах, натомість може надягати лише цивільне вбрання та свої відзнаки. Щоправда, палац цього не підтвердив.

Труну вносять до каплиці Святого Георгія

"Ми не дозволимо втягувати себе в подання цього як драми чи ще чогось в цьому стилі. Це похорон. Організаційні моменти були узгоджені, і вони відповідають побажанням Її Величності", - наголосив речник Букінгемського палацу.

О 15:00 за лондонським часом память герцога Единбурзького вшанували хвилиною мовчання.

Присутні на поминальній службі дотримуються соціальної дистанції. У першому ряді Кейт Міддлтон із принцом Вільямом, принц Едвард із дружиною Софі та дітьми, принц Чарльз із Каміллою Паркер-Боулз

Принц Гаррі, чия вагітна дружина Меган Маркл залишилася в США, сидить сам

Розлучений (та скандальновідомий ) принц Ендрю теж сам. Принцеса Анна зі своїм другим чоловіком, сером Тімоті Лоренсом

Її Величність Єлизавета ІІ

Як відомо, чоловік королеви Великої Британії пішов із життя в віці 99 років. У червні йому мало виповнитися 100.

Герцог Единбурзький спочиватиме в королівській усипальниці при каплиці Святого Георгія. Але коли не стане його дружини Єлизавети ІІ, Філіпа перепоховають, і вони возз'єднаються в Меморіальній каплиці Георга VI, де поховані батьки королеви, пише The Telegraph.

Напередодні похорону в офіційному Instagram королівської родини було оприлюднено фото Філіпа та Єлизавети, зроблене в 2003-му році в Шотландії. Поділитися саме цим кадром із особистого архіву вирішила Її Величність.

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