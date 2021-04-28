Різатдінова посвітила ніжками у жіночних вбраннях та розказала про модні табу
Олімпійська призерка з художньої гімнастики Ганна Різатдінова найбільше любить чорний колір та вважає іконою стилю колишню першу леді США Меланію Трамп.
Спортсменка не може жити без кросівок і сонцезахисних окулярів, а на вечірні заходи готується ретельно і заздалегідь.
Про свої смаки, стиль і табу в моді Різатдінова розказала JetSetter.ua.
"Стиль залежить від багатьох речей. Особисто у мене він змінюється. Якщо подивитися на мене до Олімпіади, то це була така дитина, яка дивилася на дорослих, намагалася щось повторити. Здебільшого це був спортивний одяг і чорна сукня з чорними туфельками "на вихід". З появою дитини мій стиль ще трансформувався", - зауважила Аня.
"Через надлишок спорту в житті я почала звертати більше уваги на класичний одяг: костюми з брюками, спідниці, сукні. Сукні взагалі моя слабкість. І туфлі. Зараз мій стиль ще більше змінився. Якщо раніше я одягалася, як підліток, то зараз мені до вподоби жіночні образи, вишукані, але не химерні", - зазначила гімнастка.
"Я вважаю, що туфлі та сумки повинні бути люкс. Решта – взагалі не принципово. Краще відкласти грошенята на італійське взуття або класну сумку. Це те, що повинно бути дійсно якісним і на чому не варто економити. Якщо ви прикрасите класними човниками та стильною сумкою образ із футболки та джинсів Zara, це в будь-якому випадку буде безпрограшно", - вважає Різатдінова.
Модним табу цього сезону для Ганни стали туфлі з квадратним носиком.
"Для мене вони грубуваті, але при цьому багато хто від них "балдіє" – це тренд цього сезону. Не можу сказати, що я в шаленому захваті", - зізналася модниця.
Зранку Аня може зібратися дуже швидко, а от на вечірню подію витрачає чимало часу.
"На денний збір витрачаю мало часу, тому що завжди кудись поспішаю, кудись лечу. І чомусь завжди немає, що вдягнути, — вічна проблема дівчат (сміється). На допомогу приходить спортивний костюм. Одягнув його — і почуваєшся затишно, комфортно і в нинішніх трендах стильно", - розказала спортсменка.
"А ось збори на вечірній вихід для мене довга справа. Я заздалегідь намагаюся підібрати вбрання, оформити його аксесуарами. Десь за кілька днів мені потрібно в голові розуміти, у чому я буду", - поділилася вона.
На запитання, без чого вона не уявляє свого гардеробу, Аня відповіла:
"Мені здається, що навіть на безлюдний острів я візьму з собою кросівки, білу майку та футболку. Це те, без чого я точно не можу існувати".
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