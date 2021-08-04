Тост за герцогиню! Меган Маркл у свій день народження показалася за англійським чаюванням

Дружина британського принца Гаррі, Меган Маркл показалася широкому загалові вперше після народження другої дитини. З нагоди свого 40-річчя герцогиня записала відео, яке з'явилося на сайті Archewell.

Меган через Zoom поспілкувалася з акторкою Меліссою МакКарті, давши змогу роздивитися інтер'єр однієї з кімнат їхнього з принцом розкішного маєтку в Санта-Барбарі.

Меган Маркл записала особливе відео з нагоди свого 40-річчя скріншоти з відео

"Моєю першою здогадкою було, що це чергова фотосесія, де ти під деревом і виглядаєш дуже розслабленою", - пожартувала МакКарті, маючи на увазі "вагітні" світлини Меган.

"Розслаблена та під деревом я щодня", - відповіла Маркл.

Герцогиня побалакала своєю колишньою колегою

Як пояснила дружина Гаррі, ідея в неї виникла геть інша. Вона просить 40 своїх друзів, щоби вони приділили по 40 хвилин свого часу, щоби дати поради жінкам, які мають труднощі з працевлаштуванням через пандемію.

А ще Меган відповіла на питання Мелісси, чи, бува, не збирається вона оголосити про повернення до серіалу "Форс-мажори".

"Ок, я люблю "Форс-мажори", але чого б я оголошувала про реюніон "Форс-мажорів" у свій день народження?", - зазначила вона.

Трохи сімейних фото

Тим часом видання The Daily Mail вирішило пильніше роздивитися предмети, котрі теж потрапили в кадр. Зокрема це особлива прикраса на шиї герцогині - зі знаками зодіаку Арчі (Телець) та Лілі (Близнюки).

На столі помітний стос написаних Маркл дитячих книжок "Лава", а ще так званий цілющий кристал на столі. Подейкують, в герцогині їх ціла колекція.

На сусідньому кріслі - декоративне покривало Hermes, ціна якого - понад 1700 доларів.

Схоже, за час свого життя на батьківщині Гаррі Меган призвичаїлася до англійського чаювання з печивом. Причому ще й із чашки Twinings.

За іменинницю!

Звісно, засвітився разом із хазяйкою і один із собак - бігль Гай, який свого часу мав честь проїхатися в автомобілі Її Величності. Бонусом іде камео від принца Гаррі, який за вікном демонструє свою вправність у жонглюванні.

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Нагадаємо, доньці принца Гаррі та Меган, Лілібет Діані якраз сьогодні виповнилося два місяці. Кажуть, пара збирається привезти малу до Британії, щоби похрестити в Віндзорі.

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