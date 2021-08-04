Меган Маркл 40: наймиліші архівні кадри з дружиною принца Гаррі

У 2017-му році, коли принц Гаррі освідчився своїй дівчині Меган Маркл, ніхто й не здогадувався, як переверне життя всенької королівської родини актриса серіалу "Форс-мажори".

Фотографії герцогині Сассекської незліченну кількість разів відтоді прикрашали перші шпальти світових ЗМІ. Та з нагоди 40-річчя Маркл, яке вона святкує 4-го серпня, ми вирішили зібрати найзворушливіші кадри, які влучили в саме серденько.

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Передусім, не можна не згадати весільні фото Гаррі та Меган. На нареченій, яку вів до вівтаря принц Чарльз, була казкова сукня від Givenchy.

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За даними Insider, коштувало вбрання на той момент близько 265 тисяч доларів.

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До слова, ще, звісно, в історію увійшла відеобомба, яку підклав Меган один із маленьких пажів.

Розказуючи нещодавно Опрі Вінфрі, як погано їй жилося в королівській родині, Маркл підкреслила, що Її Величність до неї завжди була добра та приязна. Про те, що це справді було так, свідчать і кадри з їхньої першої спільної поїздки.

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Перший великий закордонний тур із чоловіком Меган "відпрацювала" вже будучи вагітною первістком та активно відвідувала різні заходи до самого декрету. Так уже з чималим животом герцогиня побувала в притулку для тварин, і схоже, ледь стрималася, щоби не піти звідти з іще одним песиком.

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6-го травня 2019-го Гаррі та Меган уперше стали батьками, а через два дні представили малюка Арчі Гаррісона прабабусі з прадідом та всьому світові.

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Варто зазначити, наскільки тактильними є стосунки подружжя. На відміну від стриманіших на публіці ВІльяма з Кейт, вони дуже часто тримаються за руки, Меган часто приобіймає чоловіка, а він поправляє їй волосся.

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Одним із найкрасивіших спільних фото Гаррі та Меган є те, де вони під дощем.

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У березні 2019-го року подружжя здійснило свій останній офіційний вихід у якості "працюючих" членів королівської родини Великої Британії. Мережу тоді насмішив момент, коли Гаррі й Меган перезирнулися та всміхнулися одне одному, наче кажучи "Ще трішки - і ми вільні".

Після "Мегзіта" герцог із герцогинею звили сімейне гнізнечко в США, а в лютому 2021-го оголосили, що чекають на поповнення, оприлюднивши дуже красиве чорно-біле фото з прихованим змістом.

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Як відомо, доньку Гаррі з Меган назвали Лілібет Діана. Свою дівчинку пара поки що жодного разу не показувала.

До слова, як дізналося видання Page Six, бучно святкування герцог та герцогиня Сассекські не планують. Враховуючи ситуацію з COVID-19 і те, що Лілібет лише 2 місяці, ювілей Меган відзначить удома, лише з найближчими друзями.

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