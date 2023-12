Меган Маркл 40: наймиліші архівні кадри з дружиною принца Гаррі

У 2017-му році, коли принц Гаррі освідчився своїй дівчині Меган Маркл, ніхто й не здогадувався, як переверне життя всенької королівської родини актриса серіалу "Форс-мажори".

Фотографії герцогині Сассекської незліченну кількість разів відтоді прикрашали перші шпальти світових ЗМІ. Та з нагоди 40-річчя Маркл, яке вона святкує 4-го серпня, ми вирішили зібрати найзворушливіші кадри, які влучили в саме серденько.

Передусім, не можна не згадати весільні фото Гаррі та Меган. На нареченій, яку вів до вівтаря принц Чарльз, була казкова сукня від Givenchy.

За даними Insider, коштувало вбрання на той момент близько 265 тисяч доларів.

До слова, ще, звісно, в історію увійшла відеобомба, яку підклав Меган один із маленьких пажів.

We are all this little kid holding Meghan's veil. #HarryandMeghan #RoyalWedding pic.twitter.com/A0YxuaTrm6