Принц Гаррі та Меган Маркл вдруге стануть батьками. ФОТО

Британський принц Гаррі та Меган Маркл чекають на другого малюка. Радісною новиною подружжя вирішило поділитися у День закоханих, оприлюднивши фото, на якому в 39-річної герцогині вже помітно чималий животик.

Про це повідомляє People.

"Можемо підтвердити, що Арчі стане старшим братом. Герцог та герцогиня Сассекські з величезною радістю чекають на другу дитину", - сказав речник Гаррі та Меган.

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Цікава деталь: на фото Маркл одягнена в плаття від Carolina Herrera, яке носила під час першої вагітності. Знімав пару їхній друг, фотограф Місан Гарріман - дистанційно, через iPad.

Як відомо, первісткові подружжя в травні виповниться два роки. Улітку 2020-го року Меган пережила викидень.

Нагадаємо, переїхавши з Британії до США, принц із дружиною звили гніздечко в Санта-Барбарі. Вони придбали там маєток за 14,7 мільйона доларів.

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