Батько Меган Маркл заявив, що Опра використала її та "знесиленого" Гаррі
Тесть британського принца Гаррі, Томас Маркл дав чергове інтерв'ю, в якому звинуватив доньку та зятя в відсутності співчуття, а телеведучу Опру Вінфрі - в тім, що використала їх для своєї вигоди.
76-річний Томас вважає себе "дуже хорошим дідусем" та боїться, що так і не встигне познайомитися зі своїми онуками, Арчі Гаррісоном та Лілібет Діаною.
"Звісно, мені це болить, у вязницях сидять убивці з сокирою, і їхні родини їх навідують. А я - не вбивця з сокирою. Я припустився однієї дурної помилки, і мене за неї карають. У цьому шоу вони балакають про співчуття, але до мене співчуття нема, нема співчуття до моєї сім'ї і нема співчуття до світу", - цитує Маркла The Daily Mail.
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"Я буду дуже розчарований, якщо мені не вдасться потримати на руках мою онуку... Я можу ніколи не побачити моїх онуків. Я не шукаю жалощів. Просто кажу, що така реальність. Усе, що я можу сказати, так це те, що я сподіваюся колись побачити моїх онуків. Я дуже хороший дідусь", - сказав Томас.
Чоловік наголосив, що досі любить доньку, з якою не спілкувався вже три роки.
Що ж до скандального інтерв'ю Гаррі та Меган Опрі Вінфрі, то Маркл вважає, що телеведуча "грається" з ними.
"...Я гадаю, вона скористалася дуже знесиленим чоловіком (Гаррі) та змусила його говорити речі, які просто не варто говорити по телебаченню", - поділився Томас.
"Вона, звісно, з цим не погодиться і, може, навіть подасть на мене до суду, мені байдуже. Але найголовніше те, що вона використовує Гаррі", - зазначив він.
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Томасу дуже хотілося би познайомитися з принцом Чарльзом, адже тепер вони з ним в одному човні: їхні діти ігнорують їх обох.
"Це холодність і ще більша холодність по відношенню до королеви, якій уже за 90", - додав батько Меган.
Нагадаємо, стосунки герцогині Сассекської з батьком зіпсувалися після того, як він вирішив підзаробити грошенят, спілкуючись із пресою. Викреслила зі свого життя Меган також свого брата і сестру.
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