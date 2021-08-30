Каменських із набряклим лицем пожалілася на алергію та показала, в чому спить

Співачка Настя Каменських зіткнулася з проблемою, якої раніше в неї не було.

Її обличчя і тіло набрякли від жахливої алергії, але невідомо на що саме.

Про це вона повідомила у сторі Instagram і показала, як виглядала з набряком.

"Я ще ніколи не стикалася з цією проблемою. Помираю. Просто помираю від алергії, через яку набрякло все тіло: обличчя, руки, пальці та очі. Все постійно свербить", - пожалілася Настя.

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Поки що Настя не знає, що саме викликає алергію

Артистка вважає, що алергічну реакцію викликала амброзія, яка росте навколо її будинку. Вона запевнила, що піде до лікаря да здасть аналізи, а поки блокує алергію внутрішньом’язовими уколами.

"Я не можу нормально працювати, думати, бачити та функціонувати взагалі. В понеділок дізнаюся, на що в мене алергія. Це просто неможливо терпіти", - зазначила Каменських у сторі в неділю.

Так NK виглядала на вихідних

А зранку в понеділок, коли Насті стало трохи легше, вона показала, в чому спить.

"Скажіть, дівчатка, а ви теж спите у футболці свого чоловіка? 👚коли у тебе 100 тисяч своїх різних піжам?", - написала Настя фото з instagram

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