Каменських із набряклим лицем пожалілася на алергію та показала, в чому спить
Співачка Настя Каменських зіткнулася з проблемою, якої раніше в неї не було.
Її обличчя і тіло набрякли від жахливої алергії, але невідомо на що саме.
Про це вона повідомила у сторі Instagram і показала, як виглядала з набряком.
"Я ще ніколи не стикалася з цією проблемою. Помираю. Просто помираю від алергії, через яку набрякло все тіло: обличчя, руки, пальці та очі. Все постійно свербить", - пожалілася Настя.
Артистка вважає, що алергічну реакцію викликала амброзія, яка росте навколо її будинку. Вона запевнила, що піде до лікаря да здасть аналізи, а поки блокує алергію внутрішньом’язовими уколами.
"Я не можу нормально працювати, думати, бачити та функціонувати взагалі. В понеділок дізнаюся, на що в мене алергія. Це просто неможливо терпіти", - зазначила Каменських у сторі в неділю.
А зранку в понеділок, коли Насті стало трохи легше, вона показала, в чому спить.
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