Каменських із набряклим лицем пожалілася на алергію та показала, в чому спить

Співачка Настя Каменських зіткнулася з проблемою, якої раніше в неї не було.

Її обличчя і тіло набрякли від жахливої алергії, але невідомо на що саме.

Про це вона повідомила у сторі Instagram і показала, як виглядала з набряком.

"Я ще ніколи не стикалася з цією проблемою. Помираю. Просто помираю від алергії, через яку набрякло все тіло: обличчя, руки, пальці та очі. Все постійно свербить", - пожалілася Настя.

Поки що Настя не знає, що саме викликає алергію

Артистка вважає, що алергічну реакцію викликала амброзія, яка росте навколо її будинку. Вона запевнила, що піде до лікаря да здасть аналізи, а поки блокує алергію внутрішньом’язовими уколами.

"Я не можу нормально працювати, думати, бачити та функціонувати взагалі. В понеділок дізнаюся, на що в мене алергія. Це просто неможливо терпіти", - зазначила Каменських у сторі в неділю.

Так NK виглядала на вихідних

А зранку в понеділок, коли Насті стало трохи легше, вона показала, в чому спить.

"Скажіть, дівчатка, а ви теж спите у футболці свого чоловіка? 👚коли у тебе 100 тисяч своїх різних піжам?", - написала Настя фото з instagram

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