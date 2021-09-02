"Зрада – то великий біль": Приходько зізналася, що два роки не спілкується з мамою

Співачка Анастасія Приходько вперше розказала, що не спілкується з мамою та молодшим братом.

Бабуся навіть ще не бачила свого третього онука Луку. А з середнім онуком Гордієм толком і не спілкувалася.

"Цю історію я ще нікому не розказувала і поки не готова про це говорити. Тому що рана свіжа. І коли це відбувається з близькими людьми, коли вони таке роблять, зазвичай дуже боляче. Але мені вистачило розуміння та якогось досвіду, який в мене був, щоб просто перестати спілкування з усією родиною. Бо я так скажу: зрада – то є великий біль", - зізналася Настя "Зірковому шляху".

Подробицями конфлікту з мамою Настя поки не ділилася фото з instagram

"Вона Луку навіть не бачила. Вона і Гордія бачила, якщо порахувати за весь період, коли ми спілкувались, максимум разів 5. Напевно, дуже зайнята людина", - додала співачка.

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