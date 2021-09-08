Батько Брітні Спірз офіційно попросив про припинення опіки над співачкою
Батько американської співачки Брітні Спірз, який донедавна запевняв, що його 39-річна донька не здатна самостійно розпоряджатися своїм життям, несподівано змінив думку. Джеймі Спірз офіційно попросив суд випустити зірку з-під опіки.
Він уже подав відповідне клопотання, повідомляє The New York Times.
Зі слів Джеймі, тепер він "усерйоз вважає, що опіка більше не є потрібною".
"Містер Спірз неодноразово говорив, що хоче лише найкращого для своєї доньки, і якщо міс Спірз бажає завершити своє перебування під опікою та впевнена, що зможе сама керувати своїм життям, містер Спірз гадає, що вона має отримати такий шанс", - зазначила адвокатка співаччиного батька.
Джеймі навіть не наполягає на тім, щоби Брітні пройшла медкомісію, перш ніж отримає довгоочікувану свободу.
До слова, як пишуть CBS News, наприкінці серпня адвокат Брітні заявив, що її батько вимагає 2 мільйони доларів за свою відмову від опікунства.
Цікаво, що сама Спірз іще не подавала клопотання про припинення опіки. Досі вона лише закликала суд прибрати з посади опікуна татуся, який керував її справами з 2008-го року.
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