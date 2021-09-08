Батько Брітні Спірз офіційно попросив про припинення опіки над співачкою

Батько американської співачки Брітні Спірз, який донедавна запевняв, що його 39-річна донька не здатна самостійно розпоряджатися своїм життям, несподівано змінив думку. Джеймі Спірз офіційно попросив суд випустити зірку з-під опіки.

Він уже подав відповідне клопотання, повідомляє The New York Times.

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Зі слів Джеймі, тепер він "усерйоз вважає, що опіка більше не є потрібною".

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"Містер Спірз неодноразово говорив, що хоче лише найкращого для своєї доньки, і якщо міс Спірз бажає завершити своє перебування під опікою та впевнена, що зможе сама керувати своїм життям, містер Спірз гадає, що вона має отримати такий шанс", - зазначила адвокатка співаччиного батька.

Джеймі навіть не наполягає на тім, щоби Брітні пройшла медкомісію, перш ніж отримає довгоочікувану свободу.

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До слова, як пишуть CBS News, наприкінці серпня адвокат Брітні заявив, що її батько вимагає 2 мільйони доларів за свою відмову від опікунства.

Цікаво, що сама Спірз іще не подавала клопотання про припинення опіки. Досі вона лише закликала суд прибрати з посади опікуна татуся, який керував її справами з 2008-го року.

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