Зірка "Правдивої брехні" Джеймі Лі Кертіс офіційно представила свою доньку-трансгендера
Американська акторка Джеймі Лі Кертіс уперше знялася для глянцю зі своєю 25-річною прийомною донькою Рубі, яка ще рік тому формально була хлопцем і звалася Томас.
Вони вирішили поділитися своєю історією, щоби підтримати тих, хто переживає те саме.
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"Я нікого не обертаю в свою віру, я не намагаюся щось силоміць людям згодувати. Я просто кажу: "Ось досвід нашої сім'ї." Я тут, щоби підтримати Рубі. Це - моя робота", - зазначила актриса.
"...Якщо бодай одна людина прочитає це, побачить фото Рубі та мене і скаже: "Я почуваюся вільно, щоби сказати, хто я є" - тоді воно того варте", - зізналася Кертіс.
Рубі, яка працює відеоредакторкою, керуючи ігровим персонажем на YouTube, розповіла батькам, що вона - транс, лише рік тому. Дівчина не приховує, що боялася, але й знала, що тато і мама завжди її підтримують.
"Я знала, що в Рубі є хлопець. Знала, що Рубі вживає слово "бі". Але гендерна ідентичність та сексуальна орієнтація - це різні речі. Ще я знала, що Рубі в відеоіграх грає жіночими аватарами. Але коли ви спитаєте мене: "Чи були в вас підозри, що Рубі - транс?" Я скажу, що ні. Та коли я відмотала назад життя Рубі, я збагнула: "Хмм, ось це, ось це, ось те, хмм", - поділилася Джеймі Лі.
Як зізналася зірка, однією з найважчих речей для неї було відвикнути звертатися до доньки "Томас", але вона визнає, що те "мертве" ім'я Рубі тепер і не пасує. У займенниках вони з чоловіком досі інколи плутаються, але Рубі на них не сердиться.
"Це як говорити новою мовою. Я вчуся новій термінології та словам. Я новачок у цьому. Я не з тих, хто вдає, ніби багато в цьому тямить. Я лажатиму, я помилятимусь. Мені би хотілося не припускатися великих помилок", - розказала Джеймі Лі.
Як пояснила Рубі, вона, будучи нащадком зіркової династії, всі ці роки намагалася не потрапляти в центр уваги. І свій камінг-аут дівчина наважилася здійснити зовсім не тому, що її мама - селебріті.
"Я щаслива стати видимою, якщо це допоможе іншим... Допомагати іншим - це те, що має робити кожен. Я не вважаю, що це - справа лише нашої родини. Це має бути загальнолюдською справою", - сказала дівчина.
Нагадаємо, діти-трансгендери є в актрис Синтії Ніксон та Шарліз Терон, у співачки Шер.
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