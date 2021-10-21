Зірка "Правдивої брехні" Джеймі Лі Кертіс офіційно представила свою доньку-трансгендера

Американська акторка Джеймі Лі Кертіс уперше знялася для глянцю зі своєю 25-річною прийомною донькою Рубі, яка ще рік тому формально була хлопцем і звалася Томас.

Вони вирішили поділитися своєю історією, щоби підтримати тих, хто переживає те саме.

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"Я нікого не обертаю в свою віру, я не намагаюся щось силоміць людям згодувати. Я просто кажу: "Ось досвід нашої сім'ї." Я тут, щоби підтримати Рубі. Це - моя робота", - зазначила актриса.

"...Якщо бодай одна людина прочитає це, побачить фото Рубі та мене і скаже: "Я почуваюся вільно, щоби сказати, хто я є" - тоді воно того варте", - зізналася Кертіс.

Рубі, яка працює відеоредакторкою, керуючи ігровим персонажем на YouTube, розповіла батькам, що вона - транс, лише рік тому. Дівчина не приховує, що боялася, але й знала, що тато і мама завжди її підтримують.

"Я знала, що в Рубі є хлопець. Знала, що Рубі вживає слово "бі". Але гендерна ідентичність та сексуальна орієнтація - це різні речі. Ще я знала, що Рубі в відеоіграх грає жіночими аватарами. Але коли ви спитаєте мене: "Чи були в вас підозри, що Рубі - транс?" Я скажу, що ні. Та коли я відмотала назад життя Рубі, я збагнула: "Хмм, ось це, ось це, ось те, хмм", - поділилася Джеймі Лі.

Як зізналася зірка, однією з найважчих речей для неї було відвикнути звертатися до доньки "Томас", але вона визнає, що те "мертве" ім'я Рубі тепер і не пасує. У займенниках вони з чоловіком досі інколи плутаються, але Рубі на них не сердиться.

"Це як говорити новою мовою. Я вчуся новій термінології та словам. Я новачок у цьому. Я не з тих, хто вдає, ніби багато в цьому тямить. Я лажатиму, я помилятимусь. Мені би хотілося не припускатися великих помилок", - розказала Джеймі Лі.