Принцесі Амалії 18: спадкоємиця короля Нідерландів попозувала в ошатних сукнях. ФОТО

7-го грудня старша донька короля Нідерландів Віллема-Александра та королеви Максими, принцеса Катаріна-Амалія святкує 18-ий день народження.

Палац поділився урочистими фото іменинниці, а ще показав архівні кадри, на яких спадкоємиця трону ще маленьке й миле дівчатко.

Її Високість святкує 18-річчя

Зазначається, що повнолітня принцеса Оранська тепер за правом займе місце в Державній раді країни. 8-го грудня нову членкиню офіційно представить Його Величність.

"Я не дивлюся на неї як на майбутню королеву; для мене вона досі моє маленьке дитя", - зізналася Максима в інтерв'ю цього року, пише сайт Royal Central.

"У неї все дуже добре, вона дуже відповідальна. Вона усвідомлює, яким буде її майбутнє, але вона дуже добре з цим справляється. Вона не квапиться, і вона - чудова людина", - запевнила Її Величність.

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Нагадаємо, в 2022-му Амалія вступатиме до вишу. На період свого студентства принцеса вирішила відмовитися від утримання в розмірі 1,6 мільйона євро на рік. Донька короля пояснила, що їй було би "незручно" брати ці гроші, адже вона поки не приноситиме користі державі.

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